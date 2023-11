Decodificare l'enigmatico piano corporeo delle stelle marine

Nel corso dei secoli, gli scienziati si sono confrontati con la sconcertante anatomia delle stelle marine, comunemente note come stelle marine. A differenza della maggior parte degli animali, le stelle marine non hanno una chiara distinzione tra la testa e la coda, rendendo difficile determinare quale sia l'estremità. Questa insolita struttura corporea ha portato molti a chiedersi se le stelle marine abbiano davvero una testa. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori della Stanford University e della UC Berkeley, guidati da Chan Zuckerberg Biohub San Francisco Investigators, ha gettato nuova luce su questo enigma.

Utilizzando tecniche molecolari e genomiche avanzate, il team di ricerca ha scoperto interessanti firme genetiche associate allo sviluppo della testa nelle giovani stelle marine. Sorprendentemente, queste espressioni genetiche si trovavano quasi ovunque nell'organismo, mentre i geni responsabili delle sezioni del busto e della coda erano in gran parte assenti. Inoltre, al centro di ciascun braccio sono state trovate tracce molecolari tipicamente associate alla porzione più anteriore della testa, che diventano progressivamente più posteriori verso i bordi delle braccia. Questi risultati mettono in discussione l’idea che le stelle marine siano prive di testa, suggerendo invece che siano essenzialmente “teste che strisciano sul fondo del mare”, come spiegato da Laurent Formery, l’autore principale dello studio.

Lo studio, pubblicato su Nature, evidenzia l’adattamento evolutivo unico delle stelle marine. A differenza della simmetria bilaterale osservata nella maggior parte degli animali, le stelle marine possiedono un asse di simmetria quintuplo senza una testa o una coda chiare. Questa struttura corporea non convenzionale ha confuso gli scienziati per anni, impedendo loro di comprendere come la programmazione genetica guidi questa simmetria. Precedenti ipotesi suggerivano che l'asse dalla testa alla coda potesse estendersi dal dorso della stella marina al suo ventre o che ciascun braccio corrispondesse a una copia dell'asse osservato in altri animali.

Questa ricerca innovativa apre nuove strade per lo studio dell’evoluzione e dello sviluppo delle stelle marine. Decifrando l'attività genetica in questi organismi, gli scienziati possono ottenere informazioni dettagliate sui meccanismi alla base del loro distinto piano corporeo. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la natura intricata delle stelle marine, questo studio segna un significativo passo avanti nello svelare la loro enigmatica biologia.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è la struttura corporea unica delle stelle marine?

R: Le stelle marine hanno un asse di simmetria quintuplo senza una chiara distinzione tra testa e coda. Questa struttura corporea non convenzionale ha lasciato perplessi gli scienziati per molti anni.

D: Cosa ha rivelato il recente studio sulle stelle marine?

R: Lo studio ha trovato firme genetiche associate allo sviluppo della testa in tutto l’organismo, suggerendo che le stelle marine sono essenzialmente “teste che strisciano sul fondo marino”.

D: In cosa differiscono le stelle marine dagli altri animali?

R: Le stelle marine mostrano una pianta corporea non convenzionale che si discosta dalla simmetria bilaterale osservata nella maggior parte degli animali. Invece, hanno una simmetria quintupla unica.

D: Cosa significa questa ricerca per la nostra comprensione dell’evoluzione delle stelle marine?

R: I risultati mettono in discussione le ipotesi precedenti e forniscono nuove informazioni sulla programmazione genetica responsabile del distinto piano corporeo delle stelle marine. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la loro evoluzione.

D: Perché è stato difficile studiare la genetica delle stelle marine?

R: I metodi tradizionali per rilevare l’espressione genetica sono stati sviluppati principalmente per organismi modello e non funzionano bene nel tessuto delle giovani stelle marine. Ciò ha rappresentato una sfida per i ricercatori che studiano la loro attività genetica.

D: In che modo questo studio contribuisce alla nostra conoscenza delle stelle marine?

R: Lo studio apre la strada a ulteriori esplorazioni sulla genetica delle stelle marine, fornendo una base per comprendere la loro biologia ed evoluzione uniche. Segna un significativo passo avanti nella decodificazione dell'enigmatico piano corporeo delle stelle marine.