La fluorescenza nei mammiferi è più comune di quanto si pensasse in precedenza

Uno studio recente ha rivelato che la fluorescenza, la capacità di emettere luce visibile sotto la luce ultravioletta (UV), è estremamente comune tra i mammiferi. La ricerca, pubblicata su Royal Society Open Science, ha scoperto che quasi tutti i mammiferi studiati mostravano qualche forma di fluorescenza. Questo fenomeno è causato da alcune sostanze chimiche presenti nelle squame, nella pelle o nel pelo dell'animale che assorbono l'energia della luce UV ed emettono luce visibile.

La fluorescenza è un fenomeno ben noto in vari animali come uccelli, rettili, anfibi, pesci, coralli, molluschi e artropodi. Tuttavia, finora è stata descritta meno frequentemente nei mammiferi. Lo studio mirava a determinare la prevalenza della fluorescenza nei mammiferi e ad indagare se esistono benefici o funzioni associati a questo fenomeno luminoso.

I ricercatori hanno testato vari esemplari di mammiferi, incluso l'amato ornitorinco, per confermare la presenza di fluorescenza. Utilizzando una tecnica chiamata spettroscopia di fluorescenza, sono stati in grado di analizzare lo spettro di emissione e confermare che il bagliore osservato era effettivamente fluorescenza.

Lo studio ha rivelato che la pelliccia bianca, le spine, la pelle e le unghie di mammiferi come koala, diavoli della Tasmania, echidna dal becco corto, vombati, bandicoot, bilby e persino gatti mostravano chiare prove di fluorescenza. Sia i campioni museali appena congelati che quelli trattati chimicamente hanno mostrato fluorescenza, escludendo qualsiasi potenziale effetto causato dai metodi di conservazione.

I ricercatori hanno anche trovato una correlazione tra fluorescenza e tratti ecologici. I mammiferi notturni avevano maggiori probabilità di mostrare fluorescenza, mentre le specie acquatiche mostravano la minima fluorescenza. Ciò suggerisce che la fluorescenza può svolgere un ruolo nel migliorare la visibilità degli animali in condizioni di scarsa illuminazione.

Sebbene l’esatta funzione biologica della fluorescenza nei mammiferi rimanga sconosciuta, i ricercatori propongono che potrebbe servire come segnale visivo per illuminare le parti del corpo di colore chiaro e migliorare la visibilità. Ciò potrebbe essere particolarmente utile per gli animali che fanno affidamento sulla comunicazione visiva in ambienti scarsamente illuminati.

Nel complesso, questo studio mette in discussione la convinzione che la fluorescenza sia rara nei mammiferi e ne evidenzia la prevalenza in varie specie. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi e le potenziali funzioni della fluorescenza nei mammiferi.

