L'evoluzione dell'attività dei raggi X del nano M nel tempo

By

Le nane M, la maggior parte delle stelle nel vicino quartiere stellare, hanno ritmi lenti di evoluzione nucleare e cambiamenti minimi nelle loro proprietà osservabili su scale temporali astronomiche. Tuttavia, esibiscono potenti dinamo magnetiche che si traducono in una significativa attività dai raggi X agli UV rispetto alla loro luminosità bolometrica. Questa attività magnetica subisce un declino nel tempo, rendendola un fattore importante nel determinare l'età dei nani M.

Lo studio dell'attività dai raggi X all'UV delle nane M è fondamentale per comprendere le loro atmosfere esterne e per confrontare i comportamenti di diversi sottoinsiemi di tipi spettrali. Ciò è particolarmente importante per i nani M con interni parzialmente o completamente convettivi.

Oltre all’astrofisica stellare, lo studio dell’attività dai raggi X all’UV delle nane M nel tempo è essenziale anche per studiare l’atmosfera e l’abitabilità di eventuali esopianeti che potrebbero ospitare. Gli esopianeti delle dimensioni della Terra si trovano comunemente in orbita attorno alle nane M e si ritiene che la fuga termica, guidata dall'attività dai raggi X all'UV delle nane M, sia il meccanismo dominante di perdita atmosferica per questi pianeti.

Il programma Living with a Red Dwarf ha recentemente prodotto relazioni calibrate di rotazione dell'età dei nani M. Queste relazioni consentono una migliore comprensione di come si evolve nel tempo l’attività dei raggi X delle nane M. Questi risultati indicano che esiste una “fase di saturazione” iniziale in cui elevati livelli di attività vengono mantenuti per un periodo prima che venga raggiunto un punto di flesso. Dopo questo punto, l'attività diminuisce ad un ritmo accelerato. Studi precedenti avevano ipotizzato un livello costante di attività durante la fase di saturazione, ma i nuovi risultati suggeriscono che durante questa fase si verifica una leggera diminuzione.

In conclusione, studiare l’evoluzione dell’attività dei raggi X delle nane M nel tempo è cruciale per comprendere le proprietà delle nane M, nonché per determinare l’abitabilità degli esopianeti ospitati da queste stelle.

Fonte:

– astro-ph.EP

– Engle&Guinan 2023