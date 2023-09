Vivere al limite: Hubble cattura l'espansione della bolla di supernova

By

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato la continua espansione di una bolla di supernova conosciuta come Cygnus Loop. I resti di una stella esplosa 20,000 anni fa stanno ancora sfrecciando nello spazio a velocità incredibili. Il Cygnus Loop forma una struttura a forma di bolla con un diametro di circa 120 anni luce e si trova a circa 2,600 anni luce di distanza.

Gli astronomi si sono concentrati su una piccola sezione del bordo anteriore della bolla di supernova in espansione utilizzando le immagini ad alta risoluzione di Hubble scattate dal 2001 al 2020. Hanno scoperto che il fronte d'urto del resto si è espanso a velocità costante negli ultimi due decenni, senza rallentare. L'onda d'urto si sta attualmente muovendo a una velocità di oltre mezzo milione di miglia all'ora, una velocità sufficiente per viaggiare dalla Terra alla Luna in meno di 30 minuti.

Le immagini di Hubble offrono un’opportunità unica per studiare le differenze di densità incontrate dagli shock delle supernova mentre si propagano nello spazio e la turbolenza nelle regioni dietro questi shock. Le immagini mostrano anche una vista ravvicinata dei filamenti di idrogeno incandescente, che assomigliano a fogli spiegazzati o nastri di luce contorti. Questi filamenti si muovono sullo sfondo delle stelle ma mantengono la loro forma.

L'espansione della bolla di supernova avviene quando l'onda d'urto incontra il mezzo interstellare, le regioni sparse di gas e polvere nello spazio interstellare. Il passaggio dell'onda d'urto riscalda l'idrogeno neutro a oltre 1 milione di gradi Fahrenheit, facendolo brillare. Quando gli elettroni vengono eccitati e poi ritornano a stati energetici più bassi, vengono emessi fotoni, dando luogo all'aspetto luminoso del gas.

Le immagini di Hubble del Cygnus Loop forniscono chiarezza e dettagli senza precedenti sulla dinamica di questo resto di supernova. Questo spettacolo celeste fu scoperto da William Herschel nel 1784 utilizzando un modesto telescopio, evidenziando i notevoli progressi nella tecnologia e nella nostra comprensione dell'universo negli ultimi due secoli.

