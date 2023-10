Eclissi solare anulare che si verificherà oggi: visualizzazione di suggerimenti e posizioni

Oggi, 14 ottobre 2023, si verificherà una rara eclissi solare anulare, che offrirà alle persone del Nord, Centro e Sud America la possibilità di assistere a questo evento celeste. Tuttavia, le opportunità di visione potrebbero essere limitate a causa delle condizioni meteorologiche locali. Le città sul percorso diretto dell’eclissi sperimenteranno le migliori condizioni di visione, mentre le città al di fuori del percorso potrebbero ancora osservare un oscuramento parziale.

È importante notare che guardare direttamente l'eclissi senza un'adeguata protezione non è sicuro e può causare gravi danni agli occhi. Binocoli, telescopi e fotocamere standard non dovrebbero essere utilizzati per osservare l'eclissi senza visori solari adeguati, poiché non forniscono una protezione adeguata.

Le città nell'ovest degli Stati Uniti si trovano nel percorso dell'eclissi solare anulare, e anche le città al di fuori del percorso potrebbero ancora essere in grado di vedere un oscuramento parziale a seconda della loro vicinanza al percorso dell'eclissi. Tuttavia, la copertura nuvolosa potrebbe influire sulla visibilità in alcune regioni, in particolare nel nord-ovest. Si consiglia di trovare una posizione con cielo sereno per la migliore esperienza visiva.

La NASA trasmette in diretta da Kerrville, Texas e Albuquerque, Nuovo Messico, fornendo una copertura esperta dell'eclissi. Inoltre, è stato segnalato che il sole ha iniziato a mostrare un oscuramento parziale a San Diego intorno alle 8:00 ora locale.

Dai sempre la priorità alla sicurezza quando osservi un'eclissi solare. Utilizzate visori solari adeguati per proteggere i vostri occhi dai potenziali danni causati dai raggi solari. Gli occhiali da sole non sono sufficienti per osservare l'eclissi in sicurezza.

Rimani aggiornato con gli ultimi rapporti su questo entusiasmante evento man mano che si svolge. Goditi lo straordinario spettacolo delle meraviglie della natura prendendo le precauzioni necessarie per proteggere i tuoi occhi e assicurarti un'esperienza visiva memorabile.

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un’eclissi in cui il sole appare come un anello luminoso che circonda la luna, causata dalla luna che è più lontana dalla Terra.

– Oscuramento parziale: un fenomeno in cui parte di un oggetto o corpo è bloccata alla vista.

Fonte:

– GreatAmericanEclipse.com (Michael Zeiler)

– Nasa

– La compagnia meteorologica