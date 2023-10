Una navicella spaziale della NASA è diretta verso un asteroide ricco di metalli rari

By

La NASA si sta preparando a lanciare la missione Psyche, una navicella spaziale che intraprenderà un viaggio di 2.2 miliardi di miglia per indagare su un raro asteroide ricco di metalli oltre l'orbita di Marte. La navicella viaggerà a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy, con il lancio previsto giovedì alle 10:16 ET, tempo permettendo. La missione sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube e sul sito web della NASA.

L'obiettivo della missione Psiche è un asteroide largo 140 miglia chiamato Psiche, che orbita attorno al Sole tra Marte e Giove nella fascia principale degli asteroidi. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere il nucleo esposto di un planetesimo distrutto, fornendo preziose informazioni sulla formazione dei pianeti.

La navicella spaziale trasporterà diversi strumenti per studiare l'asteroide, tra cui un imager multispettrale, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni, un magnetometro e uno strumento radio. Questi strumenti aiuteranno gli scienziati a raccogliere dati sulle dimensioni, la forma e la composizione dell'asteroide.

Se tutto andrà secondo i piani, la navicella spaziale entrerà nell'orbita di Psiche alla fine di luglio 2029 e inizierà la sua missione nell'agosto dello stesso anno. La missione è stata brevemente ritardata a causa di un problema con i propulsori della navicella, ma da allora il problema è stato risolto.

La missione Psiche rappresenta una pietra miliare significativa per la NASA, poiché è la prima missione ad esplorare un corpo planetario costituito principalmente da metallo. Gli scienziati sperano che i dati raccolti da questa missione forniranno preziose informazioni sulla formazione e sulla composizione degli asteroidi e di altri corpi celesti.

Fonte: Gizmodo