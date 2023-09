Il razzo Falcon 9 di SpaceX è pronto a lanciare 22 satelliti Starlink

Venerdì sera un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà 22 satelliti Internet Starlink di seconda generazione. Il lancio avrà luogo dal pad 40 della Cape Canaveral Space Force Station. Sono disponibili tre opportunità di lancio, la prima fissata per le 7:56 EDT (2356 UTC), seguita da due opportunità successive alle 11:12 EDT (0312 UTC) e alle 11:30 EDT (0330 UTC).

Il primo stadio del razzo Falcon 9 effettuerà il suo settimo volo e dovrebbe atterrare sulla nave drone chiamata "A Shortfall of Gravitas" nell'Oceano Atlantico.

Le previsioni emesse dal 45° Weather Squadron indicano una probabilità del 60% di condizioni di lancio accettabili per la prima opportunità, migliorando all'85% per le opportunità successive. Queste condizioni sono cruciali per garantire un lancio di successo.

Per fornire una copertura completa dell'evento, sarà disponibile una trasmissione in diretta da Cape Canaveral. Will Robinson-Smith di Spaceflight Now fornirà commenti a partire da circa un'ora prima del lancio.

Questo lancio segna un'altra pietra miliare per l'iniziativa Starlink di SpaceX, che mira a fornire una copertura globale a banda larga attraverso una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa. I satelliti Starlink di seconda generazione miglioreranno la velocità e l’affidabilità del servizio Internet, avvicinandolo al raggiungimento della sua missione.

Fonti: 45th Weather Squadron, Spaceflight Now