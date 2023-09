SpaceX tenterà il 17° volo da record con il Falcon 9 Booster

SpaceX è destinata a superare i limiti della riutilizzabilità dei booster con il lancio di un razzo Falcon 9 utilizzando un booster di primo stadio che effettuerà il suo 17° volo. Il decollo della missione, nota come Starlink 6-17, è previsto dal pad 40 di Cape Canaveral alle 10:47 EDT.

Il booster in questione, numero di serie 1060, entrerà nella storia completando il suo 17° volo. SpaceX ha raggiunto un traguardo importante all’inizio di quest’anno quando ha certificato la sua flotta di booster del primo stadio Falcon 9 per un massimo di 20 voli, e questo lancio la porterà un passo avanti verso tale obiettivo.

Volato originariamente nel giugno 2020 per schierare il satellite GPS 3-3 per la US Space Force, questo booster è stato da allora utilizzato per varie missioni, tra cui Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 e Transporter- 6 missioni, oltre a consegnare 11 carichi utili Starlink.

Tuttavia, il lancio si trova ad affrontare sfide legate alle condizioni meteorologiche. I meteorologi della Space Force stanno monitorando un fronte meteorologico vicino alla costa spaziale della Florida, insieme a una tempesta in arrivo al largo dell'Atlantico. Le previsioni prevedono una probabilità del 60% di condizioni meteorologiche accettabili per il lancio, con la preoccupazione principale che sia una violazione della regola dei cumuli. Se il lancio viene ritardato di un giorno, le condizioni potrebbero peggiorare con solo il 30% di possibilità di tempo accettabile.

Questa missione segnerà anche il 20° lancio dei mini satelliti V2 Starlink, che offrono dimensioni maggiori e una larghezza di banda quattro volte superiore rispetto alle versioni precedenti. Originariamente, i satelliti V2 Starlink a grandezza naturale dovevano essere lanciati utilizzando il veicolo Starship di SpaceX. Tuttavia, il debutto ritardato di Starship ha spinto SpaceX a creare una versione ridotta dei satelliti da lanciare sul Falcon 9.

In conclusione, SpaceX è pronta a fare la storia tentando il 17° volo da record con il suo booster Falcon 9. Questo risultato evidenzia l’impegno dell’azienda verso la riutilizzabilità nell’esplorazione spaziale e pone le basi per le missioni future utilizzando il suo veicolo Starship completamente riutilizzabile.

Definizioni:

– Riutilizzabilità del booster: la capacità di riutilizzare il booster del primo stadio di un razzo per più lanci.

– Falcon 9: il veicolo di lancio orbitale a due stadi di SpaceX in grado di trasportare carichi utili in orbita.

– Starlink: la costellazione Internet satellitare di SpaceX progettata per fornire una copertura globale a banda larga.

