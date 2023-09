SpaceX lancia con successo la 42a missione Starlink con il razzo Falcon 9

SpaceX ha raggiunto un altro traguardo lanciando con successo la sua 42a missione Starlink dell’anno. La missione prevedeva il decollo di un razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex 4E presso la base spaziale di Vandenberg in California. Il razzo trasportava un lotto di 21 satelliti, con l'obiettivo di dispiegarli in un'orbita specifica di 185×178 miglia inclinata di 53 gradi rispetto all'equatore.

Il primo stadio del razzo Falcon 9, che in precedenza aveva completato cinque voli, è atterrato con successo sulla nave drone "Of Course I Still Love You" nell'Oceano Pacifico. Questo booster è stato utilizzato per varie missioni, inclusa la prima missione Tranche 0 per l'Agenzia per lo sviluppo spaziale e quattro precedenti missioni di consegna Starlink.

I 21 satelliti schierati durante questa missione sono i satelliti V2 Mini Starlink, introdotti all'inizio di quest'anno. Sono più grandi dei precedenti satelliti V1.5, dotati di antenne aggiornate e pannelli solari più grandi. Questi miglioramenti consentono ai satelliti V2 Mini di fornire una larghezza di banda quattro volte maggiore rispetto ai loro predecessori.

SpaceX ha recentemente celebrato il raggiungimento di oltre due milioni di abbonati in più di 60 paesi per il suo servizio Internet Starlink. Dal 2019 l'azienda ha lanciato 5,157 satelliti, di cui 4,807 ancora in orbita e 4,776 funzionanti normalmente.

Questo lancio di successo contribuisce all’obiettivo di SpaceX di fornire una copertura globale a banda larga attraverso la sua crescente costellazione Starlink. Poiché la società continua ad aumentare il numero di satelliti operativi, sempre più utenti in tutto il mondo potranno beneficiare di un accesso affidabile a Internet ad alta velocità.

Fonte:

– Canale YouTube di SpaceX

– Jonathan McDowell, Centro di Astrofisica Harvard-Smithsonian