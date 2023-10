SpaceX Falcon 9 lancia con successo 21 satelliti Starlink dalla base spaziale di Vandenberg

Questa mattina presto, un razzo SpaceX Falcon 9 è decollato dalla base spaziale di Vandenberg in California, portando con successo in orbita 21 satelliti Starlink. Questo lancio segna la prima delle due missioni di consegna Starlink previste per la giornata.

Il razzo Falcon 9, alimentato da nove motori Merlin 1D, è decollato all'1:23 PDT. Dopo il decollo dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), il razzo ha intrapreso una traiettoria sud-est. Questo lancio è degno di nota in quanto è la 22esima missione effettuata da SpaceX dalla costa occidentale quest'anno, nonché il 75esimo lancio orbitale del 2023 per l'azienda.

Un aspetto degno di nota di questa missione è il riutilizzo del booster del primo stadio. Questo particolare booster ha completato 16 voli, essendo stato precedentemente impiegato in missioni come Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 e altre. Dopo la fase di combustione principale, durata circa due minuti e mezzo, il primo stadio è atterrato con successo sulla nave drone denominata "Of Course I still Love You" nell'Oceano Pacifico.

Il dispiegamento dei 21 satelliti V2 Mini Starlink dovrebbe avvenire circa un'ora dopo il lancio. Questi satelliti rappresentano la prossima generazione di veicoli spaziali Starlink, dotati di antenne aggiornate e pannelli solari più grandi. Rispetto ai loro predecessori, i satelliti V2 Mini hanno la capacità di fornire una larghezza di banda quattro volte superiore. Il lancio di oggi segna la 28esima volta che il modello V2 Mini viene utilizzato dalla sua introduzione all'inizio di quest'anno.

Oltre a questo lancio, un altro razzo Falcon 9 decollerà più tardi oggi dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Questa missione trasporterà un carico utile record di 23 satelliti V2 Mini Starlink, il numero più alto ad essere schierato in una singola missione.

È chiaro che SpaceX continua a compiere progressi significativi nella sua costellazione di satelliti Starlink, espandendo ulteriormente la sua copertura globale a banda larga e aprendo la strada a una migliore connettività Internet in tutto il mondo.

