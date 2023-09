SpaceX si appresta a lanciare un altro lotto di satelliti Starlink

SpaceX prevede di lanciare un altro gruppo di satelliti per il suo servizio Internet Starlink dalla base spaziale di Vandenberg in California. La missione, nota come Starlink Group 7-2, metterà in orbita 21 satelliti Starlink di seconda generazione. Questi satelliti sono una versione condensata dei satelliti Starlink V2 a grandezza naturale che verranno lanciati in futuro utilizzando il veicolo Starship.

Il razzo Falcon 9 decollerà dalla base spaziale di Vandenberg e il primo stadio si separerà dopo circa due minuti e mezzo. Il booster, designato B1071, tenterà quindi di atterrare sulla nave drone di stanza al largo della costa della Bassa California. In caso di successo, segnerà l'undicesimo volo del booster e l'ottavo atterraggio sulla nave drone.

Nel frattempo, il secondo stadio completerà la sua prima accensione per raggiungere un'orbita di parcheggio iniziale. Dopo un'inerzia di 45 minuti, eseguirà un secondo lancio per raggiungere l'orbita finale prevista. A T+1 ora, 2 minuti e 19 secondi dopo il lancio, i 21 satelliti verranno schierati.

Secondo le statistiche di Jonathan McDowell, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysicals, questo lancio porterà il numero totale di satelliti Starlink lanciati a 5,070. SpaceX aveva precedentemente riferito di avere oltre 1.5 milioni di abbonati Starlink e il servizio è disponibile in più di 60 paesi.

Il lancio sarà trasmesso in streaming in diretta, offrendo agli spettatori un posto in prima fila per assistere a un'altra pietra miliare negli sforzi continui di SpaceX per espandere il servizio Internet Starlink e la copertura globale.

Fonte:

– Jonathan McDowell (Centro di Astrofisica Harvard-Smithsonian)

– SpaceX