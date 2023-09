Ascolto del segnale dei secoli bui dell'Universo dal lato nascosto della Luna

I ricercatori si stanno imbarcando in un’ambiziosa missione chiamata Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) per ascoltare un segnale radio proveniente dai “Secoli bui” dell’universo. Questo segnale rappresenta un divario di 400 milioni di anni nella nostra comprensione della storia dell’universo, un tempo prima delle stelle e noto come Medioevo. Il segnale radio non può essere misurato dalla Terra a causa dell'assorbimento, della rifrazione e della riflessione del segnale da parte della nostra atmosfera, nonché dell'interferenza dei nostri dispositivi elettronici e delle nostre comunicazioni.

LuSEE-Night, una collaborazione tra la NASA e il Dipartimento dell'Energia, mira a testare attrezzature e tecniche nel duro ambiente lunare. L'antenna dell'esperimento, attualmente in fase di costruzione da parte del team del Berkeley Lab, tenterà di sintonizzarsi su queste antiche onde radio. Il lato nascosto della Luna fornisce un ambiente incontaminato e radio-silenzioso, consentendo il rilevamento di questo segnale. Tuttavia, operare sul lato nascosto della Luna presenta sfide come sbalzi di temperatura estremi e la necessità di comunicare attraverso un satellite relè.

Si ipotizza che il segnale dell'Età Oscura sia un calo di frequenza causato dall'idrogeno gassoso che dominava l'universo durante questo periodo assorbendo energia dallo sfondo cosmico a microonde. LuSEE-Night ascolterà frequenze comprese tra 0.5 e 50 megahertz, ma potrebbero essere necessari esperimenti più sensibili per rilevare il debole segnale. Studiando questo periodo di tempo, i ricercatori sperano di comprendere l’evoluzione dell’universo primordiale e la sua connessione con l’universo che vediamo oggi.

L'esperimento LuSEE-Night utilizzerà coppie di antenne, ciascuna lunga sei metri, per raccogliere le onde radio. Queste antenne verranno dispiegate da un cubo con i lati di un metro una volta che l’esperimento atterrerà sulla Luna. Per garantire le migliori possibilità di rilevare il segnale del Medioevo, il team del Berkeley Lab ha condotto simulazioni, costruito e testato modelli di antenne e calibrato l'elettronica. Hanno inoltre sviluppato una piattaforma girevole per ruotare periodicamente le antenne per una copertura ottimale.

LuSEE-Night rappresenta uno sforzo scientifico significativo, non solo per ascoltare un segnale proveniente dal Medioevo, ma anche per dimostrare la fattibilità di far atterrare uno strumento scientifico sul lato nascosto della luna. Il successo in questa missione potrebbe aprire nuove possibilità per futuri esperimenti ed espandere la nostra comprensione delle prime epoche dell’universo.

Fonte:

– Centro nazionale di calcolo scientifico per la ricerca energetica (NERSC)

– Laboratorio Nazionale Lawrence Berkeley (Berkeley Lab)