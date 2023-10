Insediamento larvale di corallo: comprensione del ruolo dei microrganismi

By

Gli sforzi di ripristino della barriera corallina dipendono in larga misura dal successo dell’insediamento delle larve dei coralli, ma con i crescenti disagi causati dai disturbi legati ai cambiamenti climatici, ottenere un insediamento affidabile in condizioni di acquacoltura è diventato una sfida. Tuttavia, un recente studio condotto dai ricercatori mirava a indagare il ruolo dei microrganismi nell'insediamento delle larve dei coralli.

Lo studio si è concentrato sull'insediamento delle larve della specie di corallo Acropora tenuis, che sono state esposte a biofilm microbici cresciuti in condizioni diverse. La composizione della comunità del biofilm è stata analizzata utilizzando tecniche di sequenziamento genetico. I ricercatori hanno scoperto che diverse comunità di biofilm erano correlate a un forte insediamento larvale. Taxa specifici, come Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. (Gammaproteobacteria) e Pseudovibrio denitrificans, erano associati ad un elevato insediamento. D'altra parte, taxa strettamente correlati a Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, così come diverse diatomee e alghe brune erano associati a un basso insediamento.

Lo studio ha anche rivelato la presenza di nodi specifici nella rete microbica che hanno facilitato le connessioni tra comunità a basso e ad alto insediamento. Queste informazioni forniscono informazioni sui meccanismi di assemblea comunitaria che guidano l’insediamento.

Migliorare l’insediamento delle larve dei coralli nell’acquacoltura è fondamentale per i programmi di ripristino della barriera corallina. Comprendendo i taxa microbici specifici associati ai biofilm che inducono l'insediamento, i ricercatori possono sviluppare strategie per migliorare l'insediamento delle larve dei coralli e, in definitiva, supportare la sopravvivenza a lungo termine delle barriere coralline.

L’acquacoltura del corallo svolge un ruolo significativo negli sforzi di ripristino su larga scala. Implica la coltivazione dei coralli in acquari specializzati, che può essere ottenuta attraverso la propagazione asessuata o sessuale. La propagazione sessuale, in particolare, offre vantaggi come la diversità genetica e la riduzione dei danni alle colonie di coralli adulti. Tuttavia, la comprensione dei segnali ambientali necessari per l’insediamento e la metamorfosi delle larve è ancora limitata.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che le alghe coralline crostose (CCA) e i biofilm microbici associati possono innescare l’insediamento in varie specie di invertebrati marini. Esperimenti sulla scelta delle larve con biofilm associati al CCA hanno indicato taxa microbici specifici che influenzano l'insediamento. Ad esempio, è stato dimostrato che alcune specie batteriche e composti organici come il tetrabromopirrolo (TBP) inducono metamorfosi nelle larve di corallo. Tuttavia, i taxa microbici o i metaboliti specifici coinvolti nel reclutamento delle larve dei coralli non sono ancora ben noti.

Questo studio ha utilizzato esperimenti sulla scelta degli insediamenti e approcci molecolari per analizzare le comunità microbiche associate all'insediamento larvale dei coralli. I ricercatori hanno caratterizzato i biofilm microbici utilizzando il sequenziamento genetico e costruito reti di co-occorrenza per comprendere la struttura delle comunità microbiche correlate a diversi livelli di insediamento. Attraverso questa analisi, hanno identificato taxa microbici chiave che erano parte integrante dei biofilm che inducono l'insediamento e fungevano da collegamenti tra i moduli all'interno della rete.

Nel complesso, questo studio fornisce preziose informazioni sulle interazioni microbiche con le larve di corallo e sul loro ruolo nell’insediamento. I taxa microbici identificati associati ad alti insediamenti hanno il potenziale per migliorare l’acquacoltura corallina per gli sforzi di ripristino della barriera corallina.

Fonte:

– Articolo originale: [Aggiungi fonte]

– Origine immagine: [Aggiungi origine]