Linde e Ariane Group collaborano per promuovere la produzione additiva di parti in lega di rame

Linde e Ariane Group hanno unito le forze in un progetto di ricerca all'avanguardia volto a migliorare il processo di produzione additiva per parti in lega di rame utilizzate nelle camere di combustione dei motori di razzi pesanti. L’obiettivo finale di questa partnership è migliorare l’efficienza in termini di costi del programma Ariane 6, che ha dovuto affrontare ritardi e sforamenti di budget. Sfruttando le capacità della produzione additiva, in particolare in relazione alla polvere di rame, la collaborazione mira a sviluppare componenti del motore con geometrie complesse che prima erano irraggiungibili utilizzando metodi di produzione tradizionali.

Nonostante la sua importanza come conduttore di calore superiore nell’industria aerospaziale, il rame pone sfide uniche nel processo di produzione additiva a causa delle sue proprietà riflettenti. Quando esposto ai laser, il rame agisce come uno specchio, riflettendo una quantità significativa di energia invece di usarla per fondere il metallo. Ciò richiede intensità laser più elevate, che a loro volta possono portare a problemi di surriscaldamento e ossidazione.

Per affrontare queste sfide, Linde apporta al progetto la sua esperienza nelle miscele di gas e nei sistemi di controllo. L'azienda utilizza ADDvance Laser230 appositamente formulato, una miscela di gas di argon ed elio, per ottimizzare i risultati nei processi di fusione laser a letto di polvere (LPBF). Questa miscela brevettata non solo mitiga la formazione di fumi e spruzzi, ma accelera anche i tempi di ciclo, risultando in un processo di stampa più affidabile con costi per parte ridotti. Inoltre, Linde incorpora il suo esclusivo sistema di controllo dell'ossigeno, ADDvance O2 Precision, che mantiene un livello massimo di ossigeno residuo fino a 10 parti per milione (ppm) nella camera di stampa. Questo livello di ossigeno mitiga efficacemente il rischio di surriscaldamento e ossidazione, consentendo una stampa più efficiente senza la necessità di raffreddare gli strati. Inoltre, consente il riutilizzo della polvere non ossidata, con conseguente notevole risparmio sui costi dei materiali.

Ottimizzando il processo di produzione additiva, Linde e Ariane Group cercano di ridurre i costi di produzione e migliorare i tempi di consegna, mantenendo al contempo gli elevati standard di qualità e affidabilità che hanno reso Ariane un leader mondiale nel settore dei motori di lancio. La collaborazione fornisce un'ulteriore prova dell'impegno di Linde verso l'innovazione e la collaborazione con organizzazioni leader a livello mondiale come Ariane.

FAQ

Cos'è la produzione additiva?

La produzione additiva, nota anche come stampa 3D, è un processo di produzione che costruisce oggetti depositando strati successivi di materiale. È noto per la sua capacità di creare geometrie e progetti complessi che in precedenza erano difficili o impossibili da realizzare utilizzando i metodi di produzione tradizionali.

Quali sono le sfide legate all’utilizzo del rame nella produzione additiva?

Le proprietà riflettenti del rame rendono difficile l'uso efficace dei laser nel processo di produzione additiva. L'energia laser viene riflessa invece di essere utilizzata per fondere il metallo, con conseguente necessità di intensità laser più elevate che possono portare a problemi di surriscaldamento e ossidazione.

In che modo la miscela di gas e il sistema di controllo Linde affrontano queste sfide?

La miscela di gas di Linde, ADDvance Laser230, ottimizza il processo di fusione laser del letto di polvere mitigando la formazione di fumi e spruzzi, accelerando i tempi di ciclo e riducendo i costi per pezzo. Il sistema di controllo dell'ossigeno dell'azienda, ADDvance O2 Precision, garantisce un basso livello di ossigeno residuo nella camera di stampa, riducendo al minimo il rischio di surriscaldamento e ossidazione. Consente inoltre il riutilizzo della polvere non ossidata, con conseguente notevole risparmio sui costi dei materiali.