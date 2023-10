Rivelata la causa del più grande evento sismico su Marte: approfondimenti da uno studio condotto nel Regno Unito

Un recente studio condotto dall’Università di Oxford ha fatto luce sulla probabile causa del più grande evento sismico mai registrato su Marte. Il terremoto di magnitudo 4.7 è stato rilevato dal lander InSight della NASA il 4 maggio 2020 e le vibrazioni risultanti hanno riverberato attraverso il pianeta per sei ore. Inizialmente, gli scienziati credevano che l'evento sismico fosse stato causato dall'impatto di un meteorite, poiché in passato si erano verificati terremoti simili a causa di tali impatti. Tuttavia, una vasta ricerca sulla superficie di Marte, che copre 144 milioni di chilometri quadrati, non è riuscita a rivelare alcun segno di un nuovo cratere.

Pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters, i risultati della ricerca indicano che Marte è sismicamente più attivo di quanto si pensasse in precedenza. Il ricercatore capo, il dottor Benjamin Fernando, suggerisce che l'evento è stato probabilmente causato dal rilascio di stress all'interno della crosta di Marte, poiché sul pianeta manca una tettonica a placche attiva. Spiega che questi stress si sono accumulati nel corso di miliardi di anni a causa del raffreddamento e del restringimento di diverse parti del pianeta a velocità variabili. I risultati dello studio contribuiscono a una comprensione più profonda di questi stress e potrebbero aiutare a identificare regioni più sicure per i futuri sforzi di colonizzazione umana.

La collaborazione coinvolta in questa ricerca è stata significativa, con agenzie spaziali e scienziati di tutto il mondo che hanno contribuito con la loro esperienza. L’Agenzia spaziale europea, l’Agenzia spaziale nazionale cinese, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e l’Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti hanno tutte offerto l’uso dei loro satelliti, segnando la prima collaborazione tra tutte le missioni in orbita attorno a Marte per un progetto unico. Questo sforzo è stato guidato dal dottor Fernando dell’Università di Oxford ed è visto come un modello per future collaborazioni internazionali nello spazio profondo.

Sebbene il lander InSight sia andato offline nel dicembre 2020, questo evento sismico è stato uno degli ultimi eventi registrati dalla sonda dopo più di quattro anni su Marte. La conoscenza acquisita da questi eventi sismici contribuisce alla nostra comprensione della geologia di Marte e fornisce preziose informazioni per possibili futuri sforzi di esplorazione e colonizzazione.

Fonti: Geophysical Research Letters, Università di Oxford