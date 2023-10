Comprendere i cambiamenti nella frequenza delle grandinate in Australia

Gli scienziati dell’UNSW Sydney e del Bureau of Meteorology hanno condotto uno studio per capire come è cambiata la frequenza delle grandinate negli ultimi 40 anni in Australia. Hanno scoperto che, mentre il numero di giorni soggetti a grandine è diminuito nella maggior parte delle regioni del Paese, è aumentato fino al 40% nelle aree densamente popolate. I ricercatori hanno definito giornata “grandinata” quella in cui le condizioni atmosferiche sono favorevoli alla formazione di grandinate.

Il team ha utilizzato stime storiche delle condizioni atmosferiche come indicatore del verificarsi della grandine per creare una mappa continentale delle tendenze della frequenza del pericolo di grandine in Australia. Questo studio, pubblicato sulla rivista npj Climate and Atmospheric Science, fornisce la prima analisi completa della frequenza del pericolo di grandine su scala nazionale.

Le tempeste di grandine richiedono condizioni atmosferiche specifiche per la loro formazione, inclusa l'instabilità dell'atmosfera, l'umidità nella corrente ascensionale e il wind shear. I ricercatori hanno combinato questi ingredienti per sviluppare un “proxy della grandine” e hanno analizzato 40 anni di dati di rianalisi per determinare quali giorni fossero soggetti a grandine. Hanno scoperto che il numero di giorni annuali soggetti a grandine è diminuito in gran parte dell’Australia, ma è aumentato nelle regioni sud-occidentali e sud-orientali, dove si trovano grandi centri abitati come Sydney e Perth.

Sebbene non tutti i giorni soggetti a grandine producano grandine, un aumento del numero di giorni soggetti a grandine indica una maggiore probabilità che si verifichino tempeste di grandine. I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni per i settori assicurativo, agricolo e urbanistico, poiché comprendere gli eventi di grandine e i loro modelli di cambiamento può aiutare a costruire la resilienza contro le future tempeste di grandine.

