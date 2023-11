La NASA trasforma i dati astronomici in musica da far suonare ai musicisti

By

Per coloro che trovano schiaccianti gli aspetti tecnici dei dati del telescopio della NASA, è emerso un nuovo affascinante progetto che trasforma questi dati complessi in musica originale che può essere suonata dai musicisti. Dal 2020, il Chandra X-ray Center della NASA è stato pioniere nel campo della “sonificazione”, convertendo i dati del telescopio digitale in note e suoni. Questo progetto innovativo consente alle persone di sperimentare i dati astronomici attraverso il senso dell'udito, fornendo un nuovo modo di interpretare le informazioni scientifiche oltre le tradizionali rappresentazioni visive.

Facendo un ulteriore passo avanti, la NASA ha collaborato con la compositrice Sophie Kastner per creare musica che possa essere suonata dai musicisti. Kastner descrive questo sforzo come “scrivere una storia di fantasia basata in gran parte su fatti reali”, infondendo ai dati spaziali tradotti in suono una nuova dimensione umana.

I dati utilizzati per questo programma pilota provengono da una piccola regione al centro della nostra galassia, la Via Lattea, dove risiede un buco nero supermassiccio. Con un'estensione di circa 400 anni luce, questa affascinante area ha attirato l'attenzione dell'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA, del telescopio spaziale Hubble e del telescopio spaziale Spitzer in pensione.

Il processo di creazione di musica dai dati implica l'utilizzo di vari algoritmi per mappare le informazioni in suoni che gli esseri umani possono comprendere. Kastner si concentra su sezioni specifiche dell'immagine dei dati, evidenziando gli aspetti trascurati quando viene riprodotta la sonificazione completa. Questa tecnica consente un'esplorazione più profonda dei dati e rivela intricati schemi musicali al loro interno.

Kimberly Arcand, visualizzazione Chandra e scienziata tecnologica emergente, ritiene che questo progetto rappresenti un altro modo per gli esseri umani di interagire con il cielo notturno, come hanno fatto per secoli. Sebbene gli strumenti possano essere cambiati, il concetto centrale di trovare ispirazione nelle meraviglie dell’universo ed esprimerla attraverso l’arte rimane costante.

FAQ:

D: Cos'è la sonificazione?

R: La sonificazione è il processo di conversione dei dati in suono, che consente agli individui di percepire le informazioni attraverso l'udito anziché la rappresentazione visiva.

D: Quali telescopi sono coinvolti nel progetto?

R: L'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA, il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer in pensione hanno contribuito con i dati per il progetto.

D: Chi è la compositrice Sophie Kastner?

R: Sophie Kastner è la compositrice che collabora con la NASA per creare musica riproducibile dai dati trasformati.

D: Da dove provengono i dati relativi alla musica?

R: I dati utilizzati per la musica vengono raccolti da una piccola regione al centro della Via Lattea, nota per ospitare un buco nero supermassiccio.