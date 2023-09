Le registrazioni dell'attività neurale nei topi sono diventate più facili e leggere con un nuovo dispositivo

By

Un team di ricercatori ha sviluppato un nuovo dispositivo leggero chiamato ONIX che consente la registrazione dell'attività neurale nei topi mentre sono impegnati in comportamenti naturali come saltare, correre ed esplorare l'ambiente. Il dispositivo supera i limiti dei precedenti sistemi di registrazione e consente ai topi di muoversi più liberamente durante la raccolta dei dati. I ricercatori, con sede presso il Janelia Research Campus dell'Howard Hughes Medical Institute, descrivono il loro lavoro in un articolo prestampato pubblicato su bioRxiv.

Gli attuali sistemi di registrazione neurale utilizzati in modelli animali come i topi sono ingombranti e pesanti, costringendo gli animali a trasportare una parte significativa del loro peso corporeo sul cranio. Questo li rallenta e li affatica. Inoltre, il cavo che trasmette i segnali dal cervello al computer si attorciglia e si aggroviglia, causando disagio ai topi e rendendo necessaria la sostituzione o il districamento periodico. Anche i sistemi wireless alimentati a batteria aggiungono troppo peso.

ONIX affronta queste sfide attraverso un design a basso profilo per l'headstage, un micro-cavo estremamente leggero e un dispositivo chiamato pendolare che scioglie attivamente il cavo durante la registrazione. I ricercatori hanno testato il sistema ONIX osservando i topi in un'arena 3D e hanno scoperto che i topi dotati di ONIX esploravano più velocemente e mostravano movimenti simili ai topi senza ostacoli.

La natura ad accesso aperto del sistema ONIX consente ai ricercatori di adattarlo alle loro specifiche esigenze sperimentali o di apportare miglioramenti man mano che la tecnologia avanza. Questo sviluppo apre la strada a studi più efficaci sul ruolo del cervello nei comportamenti complessi, compresi quelli associati all’autismo.

(Fonte: articolo preliminare su bioRxiv)