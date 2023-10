Agire: i texani aiutano gli uccelli migratori spegnendo le luci

Ogni anno milioni di uccelli migrano attraverso il Texas, creando una vivace autostrada aerea. Tuttavia, questi uccelli affrontano una grave minaccia quando volano attraverso città fortemente illuminate. Lights Out Texas, una campagna lanciata da Houston Audubon nel 2017, mira a educare e incoraggiare i texani a spegnere le luci non essenziali durante i periodi di migrazione primaverile e autunnale, fornendo un passaggio sicuro a questi uccelli.

Secondo l'organizzazione, un incidente di collisione con diversi uccelli che ha coinvolto diverse centinaia di uccelli a Galveston è servito da catalizzatore per la creazione di Lights Out Texas. Nel giro di una settimana, quasi 400 uccelli furono uccisi scontrandosi con le finestre dopo essere stati attratti dai riflettori di un grattacielo di 32 piani. Questo evento devastante ha evidenziato l’urgente necessità di affrontare l’impatto dell’illuminazione artificiale sugli uccelli migratori.

Per sostenere questo sforzo, l'Università dell'Oklahoma sta collaborando con Lights Out Texas conducendo un progetto per studiare gli effetti dell'inquinamento luminoso sulle popolazioni di uccelli. Venti edifici a Fort Worth sono stati dotati di sensori di luce sul tetto per raccogliere dati per un'indagine sulle collisioni e un progetto di illuminazione. I risultati di questo progetto contribuiranno a una migliore comprensione di come la luce influisce sugli uccelli e aiuteranno a sviluppare strategie per mitigare questa minaccia.

Fort Worth è stato un collaboratore chiave in questa campagna, collaborando con varie organizzazioni come la Amon G. Carter Foundation, la Fort Worth Audubon Society e Keep Fort Worth Beautiful. Insieme, mirano a sensibilizzare e incoraggiare i residenti a partecipare allo spegnimento delle luci non essenziali dalle 11:6 alle XNUMX:XNUMX durante i periodi di migrazione degli uccelli.

I texani possono avere un impatto significativo sulla conservazione degli uccelli semplicemente spegnendo le luci. Riducendo l’inquinamento luminoso, possiamo creare un ambiente più sicuro per questi uccelli migratori e garantire la loro continua sopravvivenza.

