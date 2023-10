Nuove prove suggeriscono che i fulmini su Venere siano causati da disturbi nei campi magnetici

La Parker Solar Probe della NASA, nella sua missione durata sette anni per studiare il sole, potrebbe aver scoperto il mistero dietro i temporali “fulminei” di Venere durante un sorvolo di routine nel 2021. Questa nuova scoperta indica che i lampi di luce osservati su Venere, precedentemente ritenuti essere fulmini, sono in realtà collegati a perturbazioni nei campi magnetici del pianeta piuttosto che a veri e propri fulmini. Lo studio di ricerca, condotto da Harriet George del Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale, ha utilizzato i dati raccolti dalla sonda Parker per analizzare il fenomeno.

La scoperta mette in discussione il dibattito di lunga data sui fulmini su Venere, che dura da quasi quattro decenni. Precedenti studi avevano rilevato onde radio associate ai fulmini su Venere; tuttavia, il recente studio non è riuscito a trovare queste onde radio previste. Inoltre, uno studio pubblicato all’inizio di quest’anno ha suggerito che alcuni dei lampi di luce attribuiti ai fulmini su Venere potrebbero essere meteore che bruciano nella sua atmosfera.

I ricercatori hanno esaminato un fenomeno noto come "onde sibilanti" per scoprire la verità dietro l'attività dei fulmini di Venere. Le onde di Whistler sono onde elettromagnetiche che si propagano attraverso vari mezzi e sono tipicamente associate alle scariche dei fulmini sulla Terra. La navicella spaziale Pioneer Venus ha rilevato per la prima volta onde sibilanti su Venere nel 1978, portando gli scienziati a credere che Venere sia soggetta a quantità significative di fulmini, forse anche sette volte più della Terra.

Tuttavia, la vicinanza della sonda Parker a Venere ha permesso ai ricercatori di raccogliere dati che suggeriscono che le onde sibilanti di Venere non sono causate da fulmini. Invece, hanno teorizzato che queste onde siano il risultato di disturbi nei campi magnetici del pianeta. Nello specifico, propongono che le linee del campo magnetico che circondano Venere si spezzino e poi si ricolleghino, rilasciando esplosioni di energia sotto forma di onde sibilanti.

Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati, e si spera che il passaggio finale della Parker Solar Probe vicino a Venere nel 2024, quando arriverà entro 250 miglia dalla superficie del pianeta, fornirà prove più conclusive. Lo studio che descrive in dettaglio questi risultati è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.

In conclusione, la missione in corso della Parker Solar Probe ha scoperto prove intriganti che suggeriscono che i lampi di luce osservati su Venere, a lungo ritenuti essere fulmini, sono in realtà collegati a disturbi nei campi magnetici del pianeta. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sull’attività dei fulmini di Venere e sono necessarie ulteriori indagini per determinare l’intera portata di questo fenomeno.

