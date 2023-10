I fulmini sono rari su Venere? Approfondimenti dalla sonda solare Parker

Riepilogo: Un nuovo studio dell'Università del Colorado Boulder suggerisce che i fulmini su Venere potrebbero essere rari, se non addirittura esistenti. Ciò mette in discussione le credenze precedenti e le impressioni degli artisti sui potenti fulmini nell’atmosfera densa e nuvolosa del pianeta. I risultati si basano sui dati raccolti dalla Parker Solar Probe della NASA, che ha analizzato l’atmosfera di Venere durante un sorvolo nel febbraio 2021. La sonda ha rilevato onde elettromagnetiche note come onde fischianti, che di solito sono associate ai fulmini sulla Terra. Tuttavia, l’analisi dei dati ha rivelato che queste onde si muovevano verso il basso anziché verso l’alto, suggerendo una causa diversa, come i disturbi nel debole campo magnetico di Venere. I ricercatori mirano a raccogliere più dati dai futuri sorvoli per confermare o smentire l’esistenza di fulmini su Venere. Il sorvolo finale della Parker Solar Probe è previsto per novembre 2024.

I fulmini su Venere sono argomento di dibattito tra gli scienziati da quasi 40 anni. Mentre il rilevamento di onde sibilanti nell’atmosfera del pianeta aveva inizialmente alimentato la convinzione che i fulmini potessero esserne la causa, il nuovo studio mette in discussione questa teoria. Le onde di Whistler furono osservate per la prima volta dalla navicella spaziale Pioneer Venus della NASA nel 1978, a centinaia di miglia dal suolo. Sulla Terra, i fulmini possono disturbare gli elettroni nell’atmosfera, generando queste onde che viaggiano nello spazio. I ricercatori sperano di analizzare più dati sulle onde sibilanti per ottenere una comprensione più profonda delle dinamiche atmosferiche di Venere.

La sonda solare Parker, nonostante non sia stata progettata per studiare Venere, ha fornito preziose informazioni sull'atmosfera e sul comportamento del pianeta. Il suo precedente sorvolo ha rilevato il movimento verso il basso delle onde sibilanti, contrariamente alle aspettative basate sul comportamento dei fulmini sulla Terra. Analizzando i dati dei futuri sorvoli, gli scienziati mirano a determinare la vera natura di queste onde elettromagnetiche e fornire una risposta definitiva sull'esistenza dei fulmini su Venere.

Sebbene il nuovo studio non escluda completamente la possibilità che si verifichino fulmini su Venere, suggerisce che si tratti di eventi rari, mettendo in discussione le ipotesi precedenti. Il sorvolo finale della sonda solare Parker nel novembre 2024 fornirà un’eccellente opportunità per raccogliere più dati e potenzialmente risolvere una volta per tutte il dibattito sui fulmini su Venere.

Fonte:

– Onde Whistler non generate da fulmini nello spazio vicino a Venere dell’Università del Colorado Boulder

– Il segnale radio naturale ronza nell'atmosfera di Venere

– Parker Solar Probe cattura uno scorcio di Venere