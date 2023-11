Effetti dell'inquinamento luminoso sulla fauna notturna

L’inquinamento luminoso, noto anche come luce artificiale notturna (ALAN), rappresenta una minaccia significativa per la fauna notturna di tutto il mondo, in particolare per i pipistrelli. Un recente studio condotto dai ricercatori del Great Hollow Nature Preserve & Ecological Research Center e Bat Conservation International ha cercato di determinare in che misura le luci possono spostare i pipistrelli foraggiatori dal loro habitat.

In questo esperimento, i ricercatori hanno illuminato artificialmente l’habitat di foraggiamento dei pipistrelli nel Connecticut con proiettori a LED residenziali. Hanno misurato l’attività di due specie di pipistrelli nordamericani avverse alla luce, il piccolo pipistrello bruno (Myotis lucifugus) e il grande pipistrello bruno (Eptesicus fuscus), utilizzando registratori acustici posizionati a intervalli di 25 metri lontano dalle luci.

I risultati hanno rivelato che anche a distanze di 75 metri, la presenza di luci riduceva significativamente l’attività di foraggiamento dei piccoli pipistrelli bruni. Infatti, a 75 metri di distanza, la loro attività di foraggiamento era in media solo il 43% di quella che sarebbe stata durante una notte buia. D'altro canto, i grandi pipistrelli bruni sono stati meno colpiti, non mostrando alcuna differenza di presenza/assenza a qualsiasi distanza e solo una significativa riduzione dell'attività di foraggiamento fino a 25 metri di distanza.

È interessante notare che gli effetti dell’illuminazione su queste due specie di pipistrelli hanno comportato un cambiamento significativo nella composizione complessiva della popolazione di pipistrelli fino a 50 metri di distanza. Ciò suggerisce che anche l’illuminazione residenziale su piccola scala può avere effetti di spostamento di vasta portata sui pipistrelli nordamericani avversi alla luce e guidare cambiamenti nella composizione della comunità oltre l’area immediata di illuminazione.

Lo studio evidenzia la necessità di una corretta gestione dell’inquinamento luminoso per proteggere gli habitat dei pipistrelli. I ricercatori suggeriscono che l’illuminazione a LED bianca dovrebbe essere schermata o distanziata dagli habitat di foraggiamento e dai corridoi di movimento per limitare le fuoriuscite a 0 lux. I loro risultati sottolineano l’importanza di considerare i potenziali impatti della luce artificiale notturna sui pipistrelli nella pianificazione dell’uso del territorio e nella regolamentazione delle risorse naturali.

FAQ:

D: Cos'è l'inquinamento luminoso?

R: L'inquinamento luminoso, noto anche come luce artificiale notturna (ALAN), si riferisce alla luce artificiale eccessiva e mal indirizzata che illumina il cielo notturno, causando una serie di effetti negativi sugli ecosistemi e sulla salute umana.

D: Perché i pipistrelli sono colpiti dall’inquinamento luminoso?

R: I pipistrelli sono animali notturni che fanno affidamento sull'oscurità per varie attività, come il foraggiamento e la navigazione. L’inquinamento luminoso sconvolge i loro comportamenti naturali e può spostarli dai loro habitat.

D: Come si può gestire l’inquinamento luminoso?

R: La gestione dell'inquinamento luminoso implica l'utilizzo di apparecchi di illuminazione schermati o opportunamente orientati, la riduzione della quantità complessiva di luce artificiale e la creazione di riserve di cielo scuro o aree protette in cui l'illuminazione è ridotta al minimo.

D: Quali sono i potenziali impatti dell’inquinamento luminoso sulle popolazioni di pipistrelli?

R: L’inquinamento luminoso può portare a una ridotta attività di foraggiamento, allo spostamento degli habitat, all’alterazione della composizione delle comunità e al degrado generale dell’habitat per le specie di pipistrelli avversi alla luce. È fondamentale ridurre al minimo l’inquinamento luminoso per preservare popolazioni di pipistrelli sane.