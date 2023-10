Possibili contendenti al Premio Nobel per la fisica 2023

Si ipotizza che i ricercatori nei campi della luce, dei nuovi materiali e dell'esplorazione cosmica siano potenziali contendenti per il Premio Nobel per la fisica di quest'anno. Il destinatario del premio sarà annunciato martedì alle 11:45 (0945:XNUMX GMT) a Stoccolma. Il Premio fa seguito al riconoscimento, ricevuto il giorno precedente, da Katalin Kariko e Drew Weissman per il loro lavoro innovativo sulla tecnologia dell'mRNA.

La fisica atomica franco-svedese Anne L'Huillier è una potenziale vincitrice per i suoi contributi allo studio di "impulsi laser veramente brevi che consentono di seguire il movimento superveloce degli elettroni all'interno delle molecole". L'Huillier ha ricevuto lo scorso anno anche il prestigioso Premio Wolf, spesso visto come un precursore del Premio Nobel.

Anche la danese Olga Botner, nota per il suo lavoro sui neutrini cosmici, potrebbe essere una forte contendente. La sua ricerca si concentra sull'uso della tecnologia dei neutrini nell'Osservatorio IceCube in Antartide per esplorare l'universo.

Mentre i recenti premi per la fisica si sono concentrati su astronomia, astrofisica e cosmologia, è improbabile che il telescopio spaziale James Webb venga riconosciuto quest'anno. Tuttavia, è considerato un potenziale candidato in futuro.

Il campo della meccanica quantistica, nonostante abbia ricevuto riconoscimenti in passato, conta ancora molti scienziati meritevoli. I potenziali candidati includono Ignacio Cirac dalla Spagna, David Deutsch dal Regno Unito, Peter Shor dagli Stati Uniti e Peter Zoller dall'Austria. Altre figure importanti nel campo sono Yakir Aharonov dall'Israele e Michael Berry dalla Gran Bretagna, entrambi i quali hanno fatto scoperte significative nella meccanica quantistica.

Esiste anche la possibilità che il premio venga assegnato per risultati pratici, come il lavoro del britannico Stuart P. Parkin nel campo dei materiali spintronici, che ha avuto un grande impatto sulle capacità di archiviazione dei dati.

Anche la ricerca sulla luce può essere riconosciuta, con nomi come John B. Pendry dalla Gran Bretagna, noto per il suo lavoro sul “mantello dell’invisibilità”, e ricercatori nel campo del fotovoltaico e delle proprietà conduttive del grafene ritorto.

Il Premio Nobel per la Fisica sarà seguito mercoledì dal Premio per la Chimica, seguito rispettivamente dai Premi per la Letteratura e per la Pace giovedì e venerdì. Lunedì il Premio per l’Economia concluderà la stagione dei Nobel 2023.

