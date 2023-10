Speculazioni sui possibili contendenti al premio Nobel per la fisica

Gli esperti ritengono che la ricerca sulla luce, i nuovi materiali e l’esplorazione cosmica siano potenziali contendenti per il Premio Nobel per la fisica quest’anno. Tuttavia, prevedere il vincitore in un campo così vasto è impegnativo. Il Premio Nobel per la fisica, che sarà annunciato a Stoccolma, è il secondo premio della stagione dopo il Premio per la medicina assegnato ai ricercatori Katalin Kariko e Drew Weissman per i loro contributi alla tecnologia dell’mRNA nei vaccini contro il Covid-19.

Una potenziale vincitrice menzionata è la fisica atomica franco-svedese Anne L'Huillier, che ha studiato brevi impulsi laser che consentono l'osservazione del rapido movimento degli elettroni all'interno delle molecole. L'Huillier ha ricevuto lo scorso anno il prestigioso Premio Wolf, suggerendo che potrebbe avere una possibilità per il Premio Nobel.

Un'altra contendente è la danese Olga Botner, nota per il suo lavoro sui neutrini cosmici e il suo coinvolgimento nell'Osservatorio IceCube in Antartide. Solo quattro donne hanno vinto il Premio Nobel per la fisica sin dalla sua istituzione nel 1901, e Brostrom ritiene che L'Huillier e Botner abbiano la possibilità di aumentare quel numero.

Sebbene tre degli ultimi sei premi di fisica si siano concentrati sulla ricerca in astronomia, astrofisica e cosmologia, è improbabile che quest'anno venga riconosciuto il lavoro relativo al telescopio spaziale James Webb. Potrebbe però essere presa in considerazione in futuro.

Sembra improbabile che il campo della meccanica quantistica riceva un altro premio così presto dopo quello dello scorso anno. Tuttavia, esistono molti scienziati meritevoli nel campo, tra cui lo spagnolo Ignacio Cirac, David Deutsch del Regno Unito e Peter Shor degli Stati Uniti, che sono possibili candidati per i loro contributi significativi all'informatica quantistica.

Alcuni esperti suggeriscono che quest’anno il Premio Nobel potrebbe concentrarsi su risultati più pratici. Stuart P. Parkin della Gran Bretagna, un pioniere nel campo dei materiali spintronici, è visto come un potenziale contendente per il suo lavoro sull'aumento della densità dei dati e delle capacità di archiviazione nelle unità disco dei computer.

Altri potenziali candidati al Premio Nobel per la fisica includono il fisico statunitense Sharon Glotzer per le sue strategie per controllare il processo di assemblaggio di nuovi materiali, Federico Capasso per le sue ricerche sulla fotonica e ricercatori che lavorano sul fotovoltaico e sulle proprietà conduttive del grafene ritorto.

L'annuncio del Premio Nobel per la Fisica sarà seguito mercoledì dal Premio per la Chimica e più avanti nella settimana dagli attesissimi Premi per la Letteratura e la Pace.

Definizioni:

– mRNA: RNA messaggero, una molecola che trasporta l’informazione genetica che specifica la sequenza aminoacidica delle proteine.

– Entanglement quantistico: un fenomeno in cui due o più particelle diventano interconnesse e condividono proprietà e stati.

– Materiali spintronici: materiali che manipolano lo spin degli elettroni per l’uso in dispositivi elettronici.

