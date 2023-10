Possibili contendenti al Premio Nobel per la fisica

La ricerca sulla luce, i nuovi materiali e l'esplorazione cosmica sono tra le potenziali aree di interesse per il Premio Nobel per la fisica, che sarà annunciato martedì. Sebbene sia difficile prevedere il vincitore in un campo così vasto, gli esperti hanno proposto diversi nomi come potenziali vincitori.

Una contendente è Anne L'Huillier, una fisica atomica franco-svedese, che potrebbe essere riconosciuta per il suo lavoro su brevi impulsi laser che consentono l'osservazione dei movimenti ultraveloci degli elettroni all'interno delle molecole. L'Huillier ha ricevuto lo scorso anno anche il prestigioso Premio Wolf, che spesso funge da predittore dei vincitori del Nobel.

Un altro potenziale candidato è Olga Botner dalla Danimarca, famosa per le sue ricerche sui neutrini cosmici, che vengono utilizzati nell'Osservatorio IceCube in Antartide. Il lavoro di Botner si concentra sull'esplorazione dell'universo attraverso queste particelle subatomiche.

Negli ultimi anni, il Premio Nobel per la fisica ha riconosciuto i progressi nei campi dell’astronomia, dell’astrofisica e della cosmologia. Questa tendenza potrebbe escludere i potenziali vincitori associati al James Webb Space Telescope quest’anno, ma potrebbe indicare un futuro riconoscimento per i loro contributi.

Anche il campo della meccanica quantistica presenta potenziali vincitori. Nonostante un recente premio Nobel per la ricerca sull’entanglement quantistico, Physics World suggerisce che ci sono ancora scienziati meritevoli in questo settore. Candidati degni di nota includono Ignacio Cirac dalla Spagna, David Deutsch dal Regno Unito, Peter Shor dagli Stati Uniti e Peter Zoller dall'Austria.

Il comitato Nobel potrebbe anche spostare la sua attenzione su applicazioni più pratiche della fisica. Stuart P. Parkin, un fisico britannico, è stato il pioniere della ricerca sui materiali spintronici, che hanno migliorato significativamente le capacità di archiviazione delle unità disco dei computer.

Altri contendenti includono Sharon Glotzer dagli Stati Uniti per il suo lavoro sul controllo del processo di assemblaggio per progettare nuovi materiali, e Federico Capasso, un fisico italo-americano riconosciuto per i suoi contributi alla fotonica e per l'invenzione del laser a cascata quantistica.

Mentre la stagione dei Nobel continua, mercoledì sarà annunciato il Premio per la Chimica, seguito rispettivamente dai Premi per la Letteratura e per la Pace giovedì e venerdì. Il Premio per l'Economia, l'unico Nobel non menzionato nel testamento di Alfred Nobel, chiuderà lunedì la stagione dei Nobel.

Fonte:

– Fonte 1: [Fornisci l'URL o semplicemente rimuovilo]

– Fonte 2: [Fornisci l'URL o semplicemente rimuovilo]