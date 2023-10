Ricerca su luce, nuovi materiali ed esplorazione cosmica Possibili contendenti per il Premio Nobel per la fisica

Il Premio Nobel per la fisica, che sarà annunciato martedì, ha fatto sì che gli esperti speculassero sui potenziali vincitori del settore. Una contendente potrebbe essere la fisica atomica franco-svedese Anne L'Huillier per il suo lavoro sugli impulsi laser brevi che consentono l'osservazione del movimento degli elettroni nelle molecole. Un altro potenziale candidato è la danese Olga Botner, nota per la sua esplorazione dell'universo utilizzando i neutrini cosmici.

Anche il campo della meccanica quantistica ha attirato l'attenzione, con figure importanti come lo spagnolo Ignacio Cirac, il britannico David Deutsch e lo statunitense Peter Shor, presi in considerazione per i loro contributi all'informatica quantistica. Altri contendenti nel campo includono Yakir Aharonov e Michael Berry, che hanno fatto scoperte significative nel campo della meccanica quantistica.

Sono in lizza anche le applicazioni pratiche della fisica. Stuart P. Parkin della Gran Bretagna, un pioniere dei materiali spintronici, viene riconosciuto per il suo lavoro fondamentale volto ad aumentare la densità dei dati e le capacità di archiviazione nelle unità disco dei computer. Sharon Glotzer, una fisica statunitense, è stata messa in risalto per le sue strategie nel controllare il processo di assemblaggio per progettare nuovi materiali.

Anche il campo della ricerca sulla luce ha attirato l'attenzione. John B. Pendry dalla Gran Bretagna, noto per il suo lavoro sul “mantello dell’invisibilità”, in cui utilizza materiali per piegare la luce e rendere invisibili gli oggetti, è un possibile contendente. Altre aree di interesse includono il fotovoltaico, la conversione della luce in elettricità e le proprietà conduttive del grafene intrecciato.

Il Premio Nobel per la Fisica sarà seguito da vicino dal Premio per la Chimica il giorno successivo, mentre i Premi per la Letteratura e per la Pace saranno annunciati più avanti nella settimana.

Fonte: AFP