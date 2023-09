Una nuova tecnica di imaging rivela i filamenti della rete cosmica che collegano le galassie

Gli astronomi sono riusciti a catturare lo sfuggente bagliore della rete cosmica, la più grande struttura dell’universo che collega le galassie su grandi distanze. Questa svolta fornisce preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione delle galassie, nonché sulla rilevazione della materia oscura, che comprende l'80% della massa dell'universo.

In precedenza, nel 2014, gli astronomi avevano utilizzato la radiazione di un quasar distante per ottenere immagini della rete cosmica. Successivamente, nel 2019, le giovani galassie in formazione stellare sono state utilizzate per illuminare questa rete interconnessa. Ora, gli astronomi hanno ripreso direttamente la luce emessa dalla rete cosmica nelle profondità dello spazio, a circa 10-12 miliardi di anni luce di distanza.

Christopher Martin, l'autore principale dello studio e professore di fisica presso il California Institute of Technology, ha spiegato che questa nuova scoperta consente agli astronomi di vedere le strutture filamentose senza la necessità di un oggetto luminoso nelle vicinanze. Il team ha utilizzato il Keck Cosmic Web Imager presso l’Osservatorio Keck alle Hawaii per scovare le emissioni del gas idrogeno, che costituisce il componente principale della rete cosmica.

Per superare la sfida dell’inquinamento luminoso, il team ha scattato immagini di due distinte zone del cielo contenenti diverse porzioni della rete cosmica. Sottraendo la luce di fondo da un'immagine e viceversa, i ricercatori sono riusciti a isolare la rete filamentosa della rete cosmica, come previsto dalle simulazioni. Questa tecnica innovativa fornisce agli astronomi una mappa tridimensionale della rete cosmica.

Queste immagini non solo forniscono una comprensione più profonda di come le galassie si formano e si evolvono, ma fanno anche luce sul ruolo della rete cosmica nella fornitura di gas per la crescita e la formazione stellare. Si ritiene che le galassie si formino all'intersezione di questi filamenti.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra esplorazione dell’universo e apre nuove strade per lo studio della rete cosmica e del suo impatto sulla formazione e sull’evoluzione delle galassie.

Definizioni:

1. Rete Cosmica: una vasta rete di filamenti che collegano le galassie in tutto l'universo.

2. Materia oscura: una forma di materia che non emette né interagisce con la luce, che rappresenta circa l'80% della massa dell'universo.

Fonti: Natura, Osservatorio WM Keck