Il telescopio spaziale James Webb della NASA rileva l'anidride carbonica sulla luna Europa di Giove, indicando il potenziale per la vita

La scoperta di anidride carbonica su Europa, luna di Giove, da parte del telescopio spaziale James Webb della NASA, suggerisce che la luna potrebbe avere condizioni adatte alla vita. Questa scoperta fornisce la prova degli scambi tra la superficie ghiacciata di Europa e il suo oceano sotterraneo, evidenziando il potenziale della Luna per future missioni di esplorazione spaziale.

Europa è un mondo affascinante con un oceano salato e sotterraneo di acqua liquida che potrebbe potenzialmente contenere il doppio dell’acqua di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Tuttavia, gli scienziati non erano sicuri se l’oceano lunare contenesse le sostanze chimiche necessarie alla vita, in particolare il carbonio. Utilizzando i dati del telescopio spaziale James Webb, gli astronomi hanno confermato la presenza di carbonio sulla superficie di Europa, probabilmente proveniente dal suo oceano sotterraneo. Questa scoperta indica la possibilità di un ambiente abitabile all'interno dell'oceano di Europa.

Il rilevamento di anidride carbonica sulla superficie di Europa è stato osservato principalmente in una regione chiamata Tara Regio, nota come “terreno del caos” a causa della sua superficie geologicamente giovane e sconvolta. Questa scoperta suggerisce che ci sia stato uno scambio di materiale tra l’oceano sotterraneo di Europa e il suo ghiaccio superficiale.

Il carbonio è un elemento essenziale per la vita biologica sulla Terra e la sua presenza su Europa solleva interrogativi sulla potenziale abitabilità dell’oceano di Europa. Sono necessarie ulteriori indagini ed esplorazioni per determinare se Europa potrebbe sostenere la vita come la conosciamo.

La NASA prevede di lanciare la navicella spaziale Europa Clipper nell'ottobre 2024, che effettuerà numerosi sorvoli ravvicinati di Europa per raccogliere più dati ed esplorare il potenziale della Luna di ospitare la vita.

In sintesi, il rilevamento di anidride carbonica sulla superficie di Europa da parte del telescopio spaziale James Webb della NASA suggerisce che la Luna potrebbe avere un ambiente favorevole alla vita. Questa scoperta evidenzia l’importanza di ulteriori esplorazioni e indagini per determinare la potenziale abitabilità dell’oceano sotterraneo di Europa.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb della NASA

– Veicolo spaziale Europa Clipper

– Fonti degli articoli: NASA, ESA, CSA, Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC), Samantha K Trumbo (Cornell University), Alyssa Pagan (STScI)