Nuove intuizioni sulle origini della vita nella galassia

Uno studio innovativo ha fatto luce su come le comete e gli asteroidi svolgono un ruolo cruciale nella diffusione degli elementi essenziali della vita in tutta la galassia. Sebbene sia stato a lungo teorizzato che l’acqua della Terra abbia avuto origine da molteplici impatti nel corso di milioni di anni, questa ricerca approfondisce i meccanismi di questo fenomeno e le sue implicazioni per lo sviluppo della vita su altri pianeti.

A differenza degli studi precedenti focalizzati esclusivamente sulla Terra, questo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cambridge nel Regno Unito esplora le interazioni tra comete, asteroidi e pianeti in generale. Pubblicato negli stimati Proceedings of the Royal Society, l’articolo presenta tecniche di modellazione matematica per dimostrare come le comete potrebbero potenzialmente contribuire alle origini della vita.

I ricercatori sottolineano che le comete stesse non sono la fonte originale della vita. Tuttavia, essi propongono che, affinché le molecole essenziali per la vita sopravvivano all’impatto, la cometa debba viaggiare a un ritmo relativamente lento. Se la cometa o l’asteroide si muovessero troppo velocemente, l’intenso calore generato all’impatto causerebbe la rottura di queste molecole. Secondo lo studio, il limite di velocità per la sopravvivenza all’impatto è di circa 15 chilometri al secondo.

Un concetto affascinante presentato nella ricerca è l’idea delle comete che “rimbalzano”. Gli scienziati suggeriscono che le comete possono rallentare sufficientemente e preservare le molecole necessarie solo se “rimbalzano” da un pianeta all’altro, perdendo gradualmente slancio fino a quando alla fine entrano in collisione con un pianeta. Tuttavia, questo scenario è possibile solo nei sistemi stellari che hanno più pianeti situati in stretta vicinanza l’uno all’altro.

Richard Anslow, il primo autore dello studio dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Cambridge, spiega l'importanza di questa ricerca per gli astronomi alla ricerca di pianeti abitabili della “Terra 2.0”. I risultati suggeriscono che i cacciatori di esopianeti dovrebbero concentrare la loro attenzione sui sistemi stellari con pianeti di piccola massa che orbitano vicini l’uno all’altro. Studiando questi sistemi, potremmo scoprire ulteriori informazioni sulla possibilità di vita oltre la Terra.

Come conclude Anslow, "È un momento entusiasmante poter combinare i progressi dell'astronomia e della chimica per studiare alcune delle domande più fondamentali di tutte". Con questa ricerca ci avviciniamo sempre di più alla comprensione delle origini della vita nell’universo e del potenziale per la creazione di mondi abitabili in altre parti della galassia.

