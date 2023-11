Nuova scoperta: rivelata l’origine del vetro del deserto libico

Gli scienziati hanno finalmente svelato il mistero dietro l'origine del vetro del deserto libico, un minerale unico e prezioso trovato nel Grande Deserto del Mare di Sabbia. Uno studio recente, condotto in collaborazione con ricercatori provenienti da Germania, Egitto e Marocco, ha utilizzato la tecnologia avanzata della microscopia per far luce su questa sostanza enigmatica.

Per decenni gli esperti hanno dibattuto sull’origine del vetro del deserto libico, proponendo teorie che vanno dall’attività vulcanica sulla Luna ai fulmini sulla Terra. Tuttavia, il recente studio fornisce una rivelazione rivoluzionaria. Si ritiene ora che il vetro abbia avuto origine dall'impatto di un meteorite sulla superficie del nostro pianeta.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato la microscopia elettronica a trasmissione (TEM) all'avanguardia per esaminare campioni di vetro. Attraverso questa tecnica, sono stati in grado di osservare minuscole particelle minerali all'interno del vetro, in particolare diversi tipi di ossido di zirconio (ZrO₂). Uno di questi minerali, la zirconia cubica, è comunemente usato come sostituto del diamante in gioielleria. Un altro minerale raro osservato è stato l'orto-II o OII, che richiede una pressione estremamente elevata per formarsi.

Questi risultati indicano che il vetro si è formato in condizioni di alta temperatura e pressione, che possono essere ottenute solo attraverso l'impatto di meteoriti o l'esplosione di bombe atomiche nella crosta terrestre. Inoltre, lo studio suggerisce che il vetro abbia circa 29 milioni di anni.

Anche se la scoperta dell'origine del vetro segna una pietra miliare significativa, restano ancora numerose domande. La posizione esatta e le dimensioni del cratere da impatto, noto come cratere parentale, rimangono sconosciute. I crateri meteoritici esistenti nelle vicinanze sono troppo distanti e piccoli per spiegare le grandi quantità di vetro del deserto libico concentrate in un’unica area.

I ricercatori ora intendono utilizzare studi di telerilevamento e tecniche geofisiche per localizzare e indagare sul misterioso cratere parentale. Il loro obiettivo finale è svelare gli enigmi rimasti che circondano questa affascinante sostanza trovata nel cuore del Grande Deserto Marino di Sabbia.