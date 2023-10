LHASA 2.0 della NASA vince il premio Software dell'anno per l'analisi delle frane

La Divisione di Scienze della Terra della NASA presso il Goddard Space Flight Center nel Maryland ha ricevuto il premio Software of the Year (SOY) per lo sviluppo della versione 2.0 del Landslide Hazard Assessment for Situational Awareness (LHASA). LHASA è uno strumento software basato sui dati progettato per fornire consapevolezza situazionale per eventi di pericolo di frana innescati dalle precipitazioni in tutto il mondo.

Il SOY Award è il più alto riconoscimento della NASA per l'eccellenza del software e viene assegnato ogni anno al software che migliora in modo significativo le prestazioni della missione dell'agenzia. Questa è solo la seconda volta negli ultimi 17 anni che una squadra di Goddard vince il premio.

LHASA incorpora i dati sulle frane provenienti da tutto il mondo in un quadro di apprendimento automatico, consentendogli di stimare la probabilità relativa del verificarsi di una frana. Lo strumento fornisce stime dei rischi su scala globale, consentendo una migliore consapevolezza e facilitando la pianificazione e la risposta alle catastrofi. Può essere utilizzato da agenzie governative, organizzazioni umanitarie, soccorritori e assicuratori.

Dalia Kirschbaum, direttrice della Divisione Scienze della Terra, ha espresso entusiasmo per il riconoscimento per i risultati scientifici e tecnologici di LHASA. Spera che le comunità regionali utilizzino il modello per comprendere meglio i rischi di frana nelle loro aree.

LHASA è disponibile come software gratuito e open source sul sito Web Landslides @ NASA. Gli utenti possono accedere al software, segnalare frane, visualizzare e ottenere dati di origine rilevanti e saperne di più sugli sforzi di modellazione delle frane della NASA. Lo strumento mira ad assistere le varie parti interessate nella preparazione e nella risposta alle catastrofi.

