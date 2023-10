Foglie: sorprendenti fonti di radicali liberi persistenti (PFR)

By

Una recente ricerca condotta presso la Arnold School of Public Health ha fatto luce su una fonte sorprendente di radicali liberi persistenti (PFR): le foglie. Guidato dal professore associato di scienze della salute ambientale Eric Vejerano, lo studio mirava a comprendere la presenza e i potenziali impatti sulla salute dei radicali liberi persistenti biogenici (BPFR) presenti nella lettiera fogliare.

Mentre studi precedenti hanno esplorato ampiamente i rischi ambientali e per la salute associati ai PFR derivanti dalla combustione e dai processi termici, è stata prestata poca attenzione ai materiali presenti in natura come le foglie. Vejerano e il suo team hanno deciso di indagare se i BPFR possono formarsi e stabilizzarsi nelle foglie, e i loro risultati sono stati pubblicati su Environmental Science & Technology Letters.

La ricerca ha rivelato che sia le piante di conifere che quelle di latifoglie contenevano livelli sostanziali di radicali liberi persistenti. Ciò suggerisce che le grandi quantità di lettiera nel nostro ambiente sono una fonte non contabilizzata di BPFR. Se questi BPFR sono tossici, l’inalazione o l’ingestione di lettiera potrebbe avere effetti negativi sulla salute.

I BPFR, come altri radicali liberi persistenti, possono rimanere nell’ambiente per lunghi periodi, viaggiando potenzialmente su lunghe distanze e danneggiando la salute umana e ambientale. Dato che l’82% della biomassa terrestre della Terra è costituita da piante, la presenza di BPFR nella lettiera delle foglie ha implicazioni significative.

Come spiega Vejerano, se contenuti nelle foglie, i BPFR non rappresentano una minaccia per la salute. Tuttavia, man mano che la lettiera si disintegra, i BPFR possono essere rilasciati e dispersi, creando potenziali pericoli. Lo studio ha inoltre scoperto che i livelli di BPFR aumentavano durante i cicli umidi e secchi, indicando la loro persistenza anche durante il cambiamento delle condizioni ambientali.

Questa ricerca evidenzia l’importanza di considerare tutte le potenziali fonti di radicali liberi persistenti quando si valutano i rischi ambientali e per la salute. Sottolinea la necessità di ulteriori indagini sui rifiuti fogliari e sui potenziali impatti sulla salute associati alla loro decomposizione.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i radicali liberi persistenti (PFR)?

R: I radicali liberi persistenti sono una classe di inquinanti che possono rimanere nell'ambiente per periodi prolungati e avere effetti negativi sulla salute umana e ambientale.

D: Cosa sono i radicali liberi persistenti biogenici (BPFR)?

R: I radicali liberi persistenti biogenici si riferiscono a quelli presenti in natura, come quelli presenti nella lettiera delle foglie.

D: In che modo i BPFR nella lettiera delle foglie rappresentano un potenziale pericolo per la salute?

R: Quando la lettiera si disintegra, i BPFR possono essere rilasciati e dispersi, causando potenzialmente effetti negativi sulla salute se inalati o ingeriti.

D: Quali sono stati i risultati principali della ricerca?

R: Lo studio ha rilevato livelli sostanziali di radicali liberi persistenti sia nelle piante di conifere che di latifoglie. Ha inoltre dimostrato che i BPFR possono persistere e aumentare i livelli durante i cicli umidi e secchi.