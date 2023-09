Arma letale: il nuovo rivestimento antimicrobico potrebbe rivoluzionare i metodi di pulizia

By

I ricercatori dell’Università di Windsor hanno sviluppato un nuovo materiale che può limitare efficacemente la diffusione di agenti patogeni dannosi e sostituire i metodi di pulizia tradizionali su superfici ad alto contatto, come pomelli e corrimano. Questo materiale, che combina fluidi ionici e nanoparticelle di rame, offre una protezione priva di germi più duratura rispetto ai detergenti a base di candeggina.

Utilizzando la Canadian Light Source (CLS) presso l'Università del Saskatchewan, il team ha condotto esperimenti per valutare l'efficacia del materiale. Le nanoparticelle di rame presenti nel materiale composito possiedono proprietà germicide naturali, che consentono loro di indebolire e abbattere le pareti cellulari degli agenti patogeni, portando all’eradicazione dei batteri.

Uno dei principali vantaggi di questo rivestimento antimicrobico è la sua longevità. A differenza delle tecniche di sanificazione convenzionali che richiedono applicazioni frequenti, questo materiale fornisce una protezione duratura. Inoltre, il materiale è facile da applicare su varie superfici, rendendolo adatto all’uso in ospedali, serre, impianti di produzione agroalimentare e laboratori scientifici.

I ricercatori riconoscono che sono necessarie ulteriori indagini. Mirano a determinare la longevità dell'efficacia del rivestimento ed esplorare gli effetti antimicrobici di altre nanoparticelle, come zinco e ferro. È inoltre necessario valutare la tossicità del materiale per garantirne la sicurezza per il contatto umano.

I risultati del team sono stati pubblicati sulla rivista RSC Sustainability con il titolo “Lethal Weapon IL (Ionic Liquid)”. Hanno inoltre ottenuto un brevetto provvisorio, aprendo la strada alla futura commercializzazione di questo materiale di rivestimento microbico.

La disponibilità della tecnologia CLS è stata determinante nello sviluppo di questo rivestimento antimicrobico. La luce ad alta intensità del CLS ha permesso ai ricercatori di osservare il comportamento delle nanoparticelle di rame e il loro effetto tossico sui batteri nel tempo.

Questo innovativo rivestimento antimicrobico ha il potenziale per rivoluzionare gli attuali metodi di pulizia, offrendo una soluzione più efficiente e duratura per combattere gli agenti patogeni dannosi riducendo al contempo la necessità di applicazioni ripetute di disinfettanti.

Fonte: Sostenibilità RSC (2010). DOI: 10.1039/D3SU00203A

Fonte: sorgente luminosa canadese

