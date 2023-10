Gli ingegneri italiani del Politecnico di Milano hanno sviluppato un sistema di navigazione autonomo basato sulla visualizzazione che potrebbe rivoluzionare il tracciamento dei veicoli spaziali nello spazio profondo. L’attuale metodo di tracciamento manuale delle sonde attraverso l’analisi dei dati non sarebbe scalabile poiché sempre più veicoli spaziali intraprenderanno viaggi interplanetari. La nuova tecnica si ispira alle auto autonome, utilizzando sistemi visivi e telecamere altamente sensibili per catturare immagini di sorgenti luminose, in particolare pianeti, nel sistema solare. Combinando il posizionamento di questi pianeti in una cornice visiva con dati temporali precisi provenienti dalla sonda, l'algoritmo può determinare con precisione la posizione della sonda nello spazio.

A differenza degli algoritmi più complessi che si basano su pulsar o segnali radio provenienti da stazioni di terra, questo sistema basato sulla visualizzazione richiede una potenza di calcolo minima e può essere automatizzato a bordo, anche su piccoli veicoli spaziali come Cubesat. Tuttavia, l’algoritmo deve affrontare diverse sfide, tra cui l’identificazione dei pianeti nelle immagini catturate e il calcolo di traiettorie e velocità utilizzando algoritmi di meccanica orbitale. È inoltre necessario apportare modifiche alla rotta per garantire che la sonda rimanga sul percorso corretto.

Gli ingegneri hanno convalidato il loro algoritmo simulando un volo dalla Terra a Marte, dove la sonda modello ha calcolato accuratamente la sua posizione entro un raggio di 2000 km e la sua velocità entro 0.5 km/s alla fine del viaggio. L'implementazione dell'algoritmo nell'hardware di una vera sonda nello spazio profondo è ancora incerta, ma fa parte di un programma di finanziamento in corso del Consiglio europeo della ricerca.

Questo sviluppo rivoluzionario nella navigazione visiva autonoma potrebbe aprire la strada a un tracciamento più efficiente e scalabile dei veicoli spaziali nell’esplorazione dello spazio profondo.

