Il ruolo di Brian May nella missione OSIRIS-REx

Il leggendario chitarrista dei Queen Brian May ha giocato un ruolo cruciale nella missione OSIRIS-REx, che ha restituito con successo un campione dell'asteroide Bennu. In collaborazione con Claudia Manzoni, May ha creato immagini stereoscopiche dai dati della missione, aiutando a identificare un sito di atterraggio sicuro per la raccolta dei campioni. Nonostante sia conosciuto principalmente come musicista di talento, May ha conseguito un dottorato in astrofisica ed è uno scienziato affermato.

Il chitarrista 76enne e Manzoni sono coautori di un libro intitolato “Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid”, che approfondisce i dettagli della missione OSIRIS-REx. Tuttavia, a causa di un impegno in tournée negli Stati Uniti, May non ha potuto essere presente quando la NASA ha recuperato il campione. Tuttavia, ha inviato un messaggio di congratulazioni alla squadra tramite la TV della NASA.

Nel video, May ha espresso il suo entusiasmo per il campione, affermando che ha il potenziale per rivelare vasti segreti sulle origini dell'universo, del nostro pianeta e della vita stessa. La missione OSIRIS-REx ha segnato la prima volta che gli Stati Uniti hanno raccolto un campione da un asteroide. Secondo la NASA, i campioni di polvere e roccia ottenuti nel 2020 forniranno agli scienziati informazioni preziose sulla formazione del Sole e dei pianeti 4.5 miliardi di anni fa.

La navicella spaziale ha catturato le sue prime immagini di Bennu nell’agosto 2018, fornendo immagini sgranate da una distanza di circa 1.4 milioni di miglia. Successivamente, nel dicembre 2018, OSIRIS-REx ha mappato meticolosamente l’asteroide mentre May, Manzoni e il team della missione cercavano un sito sicuro dove raccogliere il campione. Alla fine hanno identificato un cratere soprannominato “Nightingale”, situato nella regione settentrionale dell'asteroide, con una larghezza di 460 piedi.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha sottolineato l’importanza dello studio dell’asteroide Bennu, sottolineando che esso va oltre la comprensione delle origini della vita. La natura di Bennu come asteroide potenzialmente pericoloso significa che le conoscenze acquisite dall’analisi del campione miglioreranno la nostra comprensione di asteroidi simili che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra.

Attualmente, il campione dell’asteroide Bennu è sottoposto al processo di polimerizzazione iniziale, che sta richiedendo più tempo del previsto a causa dell’abbondanza di materiale raccolto. La NASA descrive il processo come “un inizio metodico” mentre smontano attentamente la testa del TAGSAM (meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go).

Dopo il completamento dell'analisi del campione, la navicella spaziale OSIRIS-REx si imbarcherà in una nuova missione chiamata OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer), esplorando l'asteroide Apophis, che si prevede passerà entro 20,000 miglia dalla Terra nel 2029. da vedere se May e Manzoni saranno coinvolti nella missione OSIRIS-APEX.

Nel frattempo, il libro di May e Manzoni, "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid", può essere acquistato tramite il sito web della London Stereoscopic Company Ltd per coloro che sono interessati a ulteriori dettagli sulla missione.

