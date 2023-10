Atteggiamento positivo legato al successo nell'apprendimento, trova Meta-Studio

By

Un meta-studio condotto dal DIPF | L'Istituto Leibniz per la ricerca e l'informazione nell'istruzione e altre istituzioni ha scoperto che gli studenti che hanno un atteggiamento positivo nei confronti delle proprie capacità e delle materie che stanno studiando hanno maggiori probabilità di raggiungere i propri obiettivi di apprendimento. Al contrario, gli studenti che non hanno fiducia nelle proprie capacità potrebbero avere difficoltà a raggiungere i propri obiettivi. Lo studio ha analizzato i dati di cinque studi longitudinali intensivi che includevano sondaggi giornalieri tra studenti universitari.

I risultati hanno confermato un principio chiave della ricerca sulla motivazione: che la fiducia nelle proprie capacità, l'interesse per l'argomento e il successo sono interconnessi. I ricercatori hanno inoltre identificato un circolo virtuoso, per cui gli studenti che un giorno raggiungono i propri obiettivi di apprendimento sono più motivati ​​a continuare ad apprendere il giorno successivo. D’altro canto, si osservava un circolo vizioso quando gli obiettivi di apprendimento non venivano raggiunti, con conseguente diminuzione della motivazione e tendenza a procrastinare.

È interessante notare che il mancato raggiungimento degli obiettivi non sempre si traduce in una spirale negativa. Alcuni studenti non si sono lasciati scoraggiare dal fallimento e sono diventati invece ancora più determinati ad avere successo. Lo studio ha anche scoperto che gli studenti interessati alla loro materia avevano maggiori probabilità di raggiungere i loro obiettivi.

Contrariamente alle aspettative, la quantità di tempo dedicato allo studio non era correlata al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. I ricercatori suggeriscono che la percezione della difficoltà del compito può avere un ruolo nella quantità di tempo dedicato allo studio.

Sebbene gli studi si siano concentrati sugli studenti universitari, i ricercatori ritengono che i risultati siano probabilmente applicabili ad altri gruppi di età, come gli scolari. Sarebbero necessarie ulteriori ricerche per confermarlo.

Nel complesso, il meta-studio evidenzia il ruolo importante che la motivazione, un atteggiamento positivo e l’interesse per la materia svolgono nel successo dell’apprendimento. Promuovendo queste qualità, gli educatori possono supportare efficacemente gli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi.

