Gli astronauti di Roscosmos completano con successo la passeggiata spaziale nonostante le sfide

I cosmonauti di Roscosmos, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, hanno completato con successo una passeggiata nello spazio il 25 ottobre, nonostante abbiano riscontrato una perdita di refrigerante e problemi parziali di spiegamento della vela solare. La missione, durata 7 ore e 41 minuti, prevedeva compiti importanti come l'ispezione del radiatore del modulo Nauka e il rilascio di un nanosatellite.

Durante la passeggiata spaziale, Kononenko e Chub hanno ispezionato attentamente e fotografato un radiatore di riserva esterno sul modulo Nauka. Hanno isolato il radiatore dal sistema di raffreddamento, ma durante l'ispezione è stata rilasciata una bolla di liquido refrigerante nel punto della perdita. I cosmonauti devoti hanno dovuto pulire le loro tute prima di continuare la missione.

Oltre all'ispezione del radiatore, i cosmonauti hanno rilasciato un nanosatellite per testare la tecnologia delle vele solari. Tuttavia, la vela solare del nanosatellite non è riuscita a dispiegarsi completamente. I cosmonauti installarono anche un sistema di comunicazione radar sintetico, sebbene uno dei pannelli del sistema radar non potesse essere completamente dispiegato durante la passeggiata spaziale.

Dopo la passeggiata spaziale, Kononenko e Chub hanno seguito le procedure post-passeggiata spaziale, ispezionando le loro tute e i loro strumenti per individuare eventuali segni di refrigerante e asciugandoli se necessario. Questa precauzione mira a ridurre al minimo l'introduzione di contaminanti nell'ambiente della stazione spaziale. L'atmosfera all'interno della stazione sarà sottoposta a un'ulteriore filtrazione per rimuovere eventuali tracce rimanenti di contaminante.

Nonostante le sfide affrontate durante la passeggiata spaziale, la missione è stata considerata un successo. Oleg Kononenko, con un totale di sei passeggiate spaziali al suo attivo, ha messo in mostra la sua esperienza, mentre Nikolai Chub ha completato la sua prima passeggiata spaziale in assoluto. Questa missione ha segnato la 268esima passeggiata spaziale dedicata all'assemblaggio, alla manutenzione e agli aggiornamenti della stazione spaziale.

L'imminente passeggiata spaziale prevista per lunedì 30 ottobre coinvolge gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli. Condurranno una passeggiata nello spazio per rimuovere una scatola elettronica difettosa dalla staffa di un'antenna di comunicazione e sostituire uno dei dodici gruppi di cuscinetti estraibili sul giunto rotante Solar Alpha del traliccio di babordo.

FAQ

1. Quali sono state le attività principali completate durante la passeggiata spaziale Roscosmos?

Durante la passeggiata spaziale, i cosmonauti Roscosmos hanno ispezionato il radiatore del modulo Nauka, hanno rilasciato un nanosatellite per testare la tecnologia delle vele solari e hanno installato un sistema di comunicazione radar sintetico.

2. La vela solare del nanosatellite si è spiegata completamente durante la passeggiata spaziale?

No, la vela solare del nanosatellite non è riuscita a dispiegarsi completamente fino a quando le telecamere hanno potuto seguirne la partenza dalla stazione.

3. In che modo i cosmonauti hanno assicurato che l'ambiente della stazione spaziale rimanesse pulito?

Dopo la passeggiata spaziale, i cosmonauti hanno seguito le procedure post-passeggiata spaziale, ispezionando le loro tute e i loro strumenti per individuare eventuali residui di refrigerante e pulendoli se necessario. All'interno della stazione spaziale verrà utilizzato anche un ulteriore filtraggio per rimuovere eventuali tracce rimanenti di contaminanti.

4. Qual è lo scopo dell'imminente passeggiata spaziale che coinvolgerà gli astronauti della NASA?

L'imminente passeggiata spaziale comporterà la rimozione di una scatola elettronica difettosa dal supporto dell'antenna per le comunicazioni e la sostituzione di uno dei dodici gruppi di cuscinetti estraibili sul giunto rotante Solar Alpha del traliccio di babordo.