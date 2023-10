Perdite di liquidi dalla Stazione Spaziale Russa, equipaggio al sicuro

By

Del liquido è fuoriuscito dalla porzione russa della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos l'equipaggio sarebbe al sicuro. La perdita, avvenuta nel modulo Nauka del segmento russo, ha avuto origine dal circuito del radiatore di riserva esterno portato sulla stazione nel 2012. Roscosmos ha assicurato che non vi è alcun pericolo per il laboratorio orbitante.

Il mese scorso, due cosmonauti russi e un astronauta americano sono tornati sulla Terra dopo aver trascorso un anno sulla ISS. Inizialmente prevista per una missione di sei mesi, la loro permanenza è stata prolungata a causa di circostanze impreviste. L'equipaggio si era recato alla stazione spaziale utilizzando una navicella spaziale russa Soyuz. Tuttavia, durante la loro missione, si verificò una perdita all'interno della Soyuz, molto probabilmente causata dall'impatto di un piccolo meteorite. Di conseguenza, Mosca ha lanciato un altro razzo senza equipaggio per completare la missione.

Nonostante le tensioni tra Stati Uniti e Russia per il conflitto in Ucraina, gli astronauti americani e russi hanno trascorso un anno a bordo della ISS, creando un raro luogo di cooperazione tra i due paesi.

Il recente incidente con una perdita di refrigerante dalla parte russa della ISS ha sollevato preoccupazioni circa la manutenzione e la durabilità della vecchia stazione. Roscosmos ha comunque confermato che la situazione è sotto controllo, sottolineando che la perdita è avvenuta nel circuito dei radiatori esterni piuttosto che nei sistemi principali della stazione spaziale. Si sta intraprendendo un’azione rapida per affrontare il problema e garantire il proseguimento del funzionamento sicuro della ISS.

In conclusione, nonostante si sia verificata una perdita di liquido nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale, non vi è alcun pericolo immediato per l'equipaggio. Questo incidente serve a ricordare le sfide associate alle missioni spaziali di lunga durata e l’importanza della manutenzione e del monitoraggio regolari.

Fonte:

– Roscosmos [inserire i dettagli della fonte senza URL]

– Fonte senza nome [inserire i dettagli della fonte senza URL]