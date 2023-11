Uno sguardo al futuro: esplorato il programma di ritorno del campione su Marte

By

La dottoressa Meenakshi Wadhwa, una rinomata scienziata e direttrice della School of Earth and Space Exploration presso l'Arizona State University, ha svelato dettagli affascinanti sul programma Mars Sample Return durante la sua illuminante presentazione alla Whitaker Hall il 26 ottobre. programma, il dottor Wadhwa ha fatto luce sulle motivazioni che guidano questa iniziativa rivoluzionaria, fornendo informazioni sulla potenziale sequenza temporale per il recupero di campioni dal pianeta rosso.

Gestito congiuntamente dalla NASA (National Aeronautics and Space Administration) e dall'ESA (Agenzia spaziale europea), il programma Mars Sample Return ha un obiettivo trasformativo: riportare sulla Terra i campioni raccolti dal rover Mars Perseverance per un'analisi completa. Questo sforzo di collaborazione ha un immenso valore scientifico poiché mira a svelare i misteri che circondano il clima di Marte e la possibilità che esista vita antica sul pianeta.

La dottoressa Wadhwa ha iniziato la sua conferenza evidenziando l'intrigante possibilità che Marte possa essere stato un tempo un mondo più abitabile, nonostante le sue attuali condizioni inospitali. Ha sottolineato le domande chiave a cui il suo team cerca di rispondere: “Che cosa è realmente successo? Come si è evoluto quel clima? E quali sono le prospettive per l’emergere della vita in quel contesto?” L'acquisizione di risposte a queste domande promette di approfondire la nostra comprensione del passato di Marte.

Fondamentalmente, il dottor Wadhwa ha sottolineato che il programma Mars Sample Return ha ricevuto la massima priorità nella recente indagine decennale della NASA, che delinea gli obiettivi strategici dell'agenzia nel corso di un decennio. Il significato di questo programma non le è sfuggito poiché ha affermato: "Ha dei meriti, sai, un alto significato".

Anticipando l'entità e la longevità dell'analisi dei campioni recuperati, il dottor Wadhwa ha osservato che scienziati di varie discipline sarebbero stati coinvolti nello studio completo di questi campioni per i decenni a venire. L’impatto è di vasta portata in quanto si estende oltre gli scienziati planetari per comprendere biologi, geochimici, modellisti, teorici e una miriade di altri esperti scientifici incuriositi dalla prospettiva di studiare i primissimi campioni di un altro corpo celeste.

Passando al processo di raccolta dei campioni, il dottor Wadhwa ha dettagliato gli straordinari risultati del rover Mars Perseverance, che, dal suo lancio nel 2020, ha documentato e raccolto con successo diversi campioni di rocce, regolite e dati atmosferici. Il piano è quello di trasferire questi campioni su un lander, che poi verrà lanciato e si incontrerà con un orbiter incaricato di trasportare in sicurezza il prezioso carico sulla Terra.

Per garantire un'ampia gamma di campioni, il team del dottor Wadhwa ha adottato un approccio strategico, raccogliendo due esemplari per ogni roccia incontrata: uno conservato all'interno di Perseverance e l'altro conservato per un'analisi approfondita. In tal modo, miravano a massimizzare la diversità dei campioni ottenuti, il che faciliterà le loro indagini sul contesto geologico, sulla storia del clima e sulla potenziale esistenza di vita antica su Marte.

Al di là della ricerca di queste risposte, il dottor Wadhwa ha rivelato un aspetto intrigante del programma. L'analisi dei materiali raccolti sulla superficie marziana fornirà informazioni anche sull'interno del pianeta. Utilizzando tecniche di geocronologia, gli scienziati saranno in grado di determinare l'età di queste rocce e acquisire conoscenze sulla composizione e la formazione del magma di Marte, che, a sua volta, fornirà preziosi indizi sulla struttura interna del pianeta.

Durante la sua presentazione, la Dott.ssa Wadhwa ha regalato al pubblico un'animazione avvincente che mostrava gli intricati macchinari e la logistica coinvolti nel campionamento e nel successivo viaggio di ritorno. Questa accattivante illustrazione dimostra l’ambizioso piano della NASA di portare i campioni marziani nel deserto dello Utah entro l’inizio degli anni ’2030.

Al termine della presentazione, il dottor Wadhwa ha accolto le domande del pubblico e ha approfondito la progettazione del lander e dei tubi di campionamento. Riconoscendo la complessità della missione, ha affermato: "Sarà una cosa difficile... ci saranno una serie di primati". Ha sottolineato l’importanza di oltrepassare i confini e avventurarsi in territori inesplorati, un sentimento condiviso dalla comunità scientifica mentre si sforza di compiere progressi significativi nell’esplorazione spaziale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è il programma Mars Sample Return?

Il programma Mars Sample Return è un'iniziativa di collaborazione guidata dalla NASA e dall'ESA per riportare sulla Terra i campioni raccolti dal rover Mars Perseverance per analisi approfondite. Il suo obiettivo principale è approfondire la nostra comprensione della storia del clima di Marte e della possibilità di vita antica sul pianeta.

D: Perché il programma Mars Sample Return è importante?

Il programma ha un immenso significato scientifico poiché affronta domande chiave sull’abitabilità passata di Marte e sulla potenziale esistenza della vita. L’analisi dei campioni recuperati consentirà agli scienziati di studiare il contesto geologico, la storia del clima e la composizione di Marte, sbloccando preziose informazioni sul nostro pianeta vicino.

D: Come verranno raccolti e restituiti i campioni?

Il rover Mars Perseverance, lanciato nel 2020, ha documentato e raccolto diversi campioni dalla superficie di Marte. Questi campioni verranno trasferiti su un lander, che verrà lanciato e si incontrerà con un orbiter. L’orbiter trasporterà quindi i campioni in sicurezza sulla Terra, dove saranno studiati dagli scienziati per molti anni a venire.

D: Qual è la tempistica del programma Mars Sample Return?

Sebbene siano previsti due lanci per la raccolta dei campioni nel 2027 o nel 2028, la tempistica potrebbe essere soggetta a ritardi di uno o due anni. Si stima che i campioni recuperati atterreranno nel deserto dello Utah all’inizio degli anni ’2030, segnando un momento cruciale nella nostra ricerca per svelare i segreti di Marte.