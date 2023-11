Le scoperte nel Nebraska e in Cina hanno svelato un'affascinante connessione tra le due regioni: entrambe un tempo erano abitate da un gruppo di primati risalente a trenta milioni di anni fa. Soprannominati dagli scienziati la specie “Lazzaro”, questi primati hanno preceduto l’arrivo dei moderni antenati umani nel Nord America.

A differenza delle specie Lazarus, che riemergono dopo secoli di scomparsa, il philotau Ekgmowechashala ha una storia più intrigante. Questo antico primate riapparve nella documentazione fossile milioni di anni dopo la scomparsa di altri primati nordamericani. I ricercatori che hanno studiato le radici dell'animale hanno scoperto denti e ossa mascellari che hanno circa trenta milioni di anni. Si sono imbattuti anche in una creatura simile conosciuta come Palaeohodites naduensis in Cina.

Pubblicate sul Journal of Human Evolution, le scoperte del team fanno luce sulle origini di questo enigmatico animale nordamericano. Contrariamente alla credenza popolare, Ekgmowechashala non è un discendente o un residuo dei precedenti primati della regione. Invece, è originario dell’Asia ed è migrato nel Nord America durante un periodo più freddo, molto probabilmente attraverso il ponte terrestre della Beringia, lo stesso percorso utilizzato dai primi esseri umani migliaia di anni dopo.

L'autrice principale dello studio, Kathleen Rust, paleontologa presso l'Istituto di biodiversità e Museo di storia naturale dell'Università del Kansas, ha spiegato: "La nostra analisi indica che Ekgmowechashala non è un sopravvissuto dei primi primati nordamericani, ma una specie distinta arrivata dall'Asia".

Facendo eco a questo sentimento, Chris Beard, paleontologo dei vertebrati dell’Università del Kansas e coautore dello studio, ha tracciato un paragone evocativo, osservando: “Ekgmowechashala appare come un pistolero alla deriva in un film western diversi milioni di anni dopo, solo per essere un breve lampo nella traiettoria espansiva dell’evoluzione”.

Il lavoro del gruppo di ricerca si basa su studi precedenti che indicavano le origini asiatiche di Ekgmowechashala. Nel 2015, un altro gruppo di scienziati ha confrontato fossili dell’Oregon, del South Dakota e del Nebraska, concludendo che il primate ebbe origine in Asia e arrivò in America circa ventinove milioni di anni fa. Tuttavia, la recente ricerca ha approfondito stabilendo una stretta relazione tra Ekgmowechashala e la specie di primati asiatici Palaeohodites naduensis, confermando di fatto la connessione della specie Lazarus con l'Asia.

FAQ

1. Cos'è una specie Lazzaro?

Una specie Lazarus si riferisce a un gruppo di organismi che si pensava fossero estinti ma che vengono successivamente riscoperti in natura.

2. Quanti anni hanno i denti e le mascelle del philotau di Ekgmowechashala?

Questi fossili hanno circa trenta milioni di anni.

3. In che modo Ekgmowechashala è emigrato nel Nord America?

Ekgmowechashala probabilmente migrò nel Nord America dall'Asia durante un periodo più freddo, potenzialmente utilizzando il ponte terrestre della Beringia.

4. Qual è la relazione tra Ekgmowechashala e Palaeohodites naduensis?

Ekgmowechashala è strettamente imparentato con la specie di primati asiatici Palaeohodites naduensis, confermando le origini del primate nordamericano in Asia.

Fonte: Journal of Human Evolution, Gizmodo