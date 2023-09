Strani mondi di lava potrebbero illuminare il passato della Terra, suggerisce uno studio

Recenti simulazioni al computer hanno rivelato che strani mondi di lava potrebbero contenere la chiave per comprendere come la Terra abbia acquisito gli elementi essenziali per la vita. Questi pianeti infuocati, caratterizzati da oceani di magma ribollente, hanno la capacità di intrappolare gas volatili nelle profondità dei loro mantelli. La capacità di trattenere questi elementi volatili al loro interno potrebbe avere un impatto notevole sull’abitabilità di un pianeta.

La scienziata planetaria della Ohio State University Kiersten Boley e il suo team hanno condotto simulazioni al computer per studiare l'evoluzione delle “super-Terre frizzanti”: super-Terre ricoperte da oceani di roccia fusa mescolati a gas volatili. Costruendo modelli digitali di mondi di lava con diverse composizioni chimiche e temperature superficiali variabili, i ricercatori hanno simulato il processo di raffreddamento di questi pianeti. Hanno scoperto che in alcuni scenari, un mondo lavico che si raffredda lentamente potrebbe trattenere quantità significative di acqua e carbonio in profondità al suo interno, composti cruciali per lo sviluppo della vita.

I mondi di lava, anche se sembrano esotici, sono in realtà piuttosto diffusi nel nostro universo. Circa la metà dei pianeti rocciosi scoperti finora sono mondi di lava piuttosto che rocce solide. Questi pianeti infuocati, a differenza di qualsiasi cosa nel nostro Sistema Solare, forniscono preziose informazioni sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti rocciosi.

Le simulazioni di Boley hanno dimostrato che esistono molteplici percorsi di raffreddamento e solidificazione per questi mondi di magma, a seconda di fattori come la composizione chimica del magma e la presenza di un'atmosfera. Una possibilità peculiare si presenta quando il raffreddamento inizia nel mezzo dell’oceano di magma, risultando in un oceano di magma superficiale con un profondo mantello di magma e uno strato solido in mezzo. I gas volatili, come l’acqua e il carbonio, possono fuoriuscire dall’oceano di magma ed essere rilasciati nello spazio se il pianeta è privo di atmosfera. Tuttavia, alcuni di questi elementi volatili possono rimanere intrappolati nella roccia fusa sotto lo strato solido mentre il pianeta si raffredda. In alcuni casi, questi gas intrappolati possono eventualmente fuoriuscire sulla superficie del pianeta attraverso fessure o pori nella roccia.

La ricerca di Boley suggerisce che un pianeta quattro volte la massa della Terra potrebbe immagazzinare più di 130 volte la fornitura di acqua terrestre e 1,000 volte la fornitura di carbonio della Terra all'interno del suo mantello. Sebbene lontani dall’essere abitabili, questi mondi di lava offrono preziose informazioni sui processi che spingono i pianeti a diventare ambienti favorevoli alla vita.

Fonte:

– Il diario astrofisico

– Università statale dell'Ohio