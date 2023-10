Il razzo europeo Vega-C subisce ritardi a causa della riprogettazione

Il razzo europeo Vega-C sta affrontando ulteriori ritardi poiché i funzionari hanno annunciato che non volerà fino al quarto trimestre del 2024. Il ritardo è il risultato della necessità di riprogettare l'ugello del motore sul secondo stadio Zefiro40. Questa decisione arriva dopo il guasto dell'inserto della gola carbonio-carbonio dell'ugello, che ha portato alla perdita di un razzo Vega-C durante il suo secondo volo nel dicembre 2022. Gli investigatori hanno stabilito che il materiale carbonio-carbonio fornito dall'ucraina Yuzhnoye non soddisfaceva specifiche di progettazione.

La riprogettazione dell'ugello del motore è fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del razzo Vega-C. È necessario affrontare le problematiche che hanno portato al fallimento e prevenire incidenti simili in futuro. L'Agenzia spaziale europea (ESA) sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner per risolvere queste sfide e garantire il successo del programma Vega-C.

Il ritardo rappresenta una battuta d’arresto per l’industria spaziale europea, poiché si prevedeva che il razzo Vega-C avrebbe dovuto svolgere un ruolo chiave nell’esplorazione spaziale del continente e nelle capacità di lancio dei satelliti. Il razzo è progettato per trasportare in orbita una serie di carichi utili, inclusi satelliti e strumenti scientifici. La sua versatilità e il suo rapporto costo-efficacia lo rendono un’opzione interessante sia per le missioni commerciali che scientifiche.

Nonostante questa battuta d'arresto, l'ESA resta impegnata nel programma Vega-C e continuerà a lavorare per un lancio di successo. L'agenzia collaborerà con i suoi partner industriali per affrontare le questioni tecniche e garantire la disponibilità del razzo per le missioni future.

In conclusione, il ritardo nel lancio del razzo Vega-C evidenzia le sfide e le complessità legate all’esplorazione spaziale. Nonostante gli insuccessi e gli imprevisti, la determinazione di scienziati e ingegneri nel superare questi ostacoli è encomiabile. Il programma Vega-C rappresenta un importante passo avanti per l'industria spaziale europea e il suo lancio finale, di successo, contribuirà ai progressi nella tecnologia satellitare e nella ricerca scientifica.

Fonte:

- Arianespace

- Agenzia spaziale europea (ESA)