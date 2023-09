Le osservazioni del JWST suggeriscono che la contaminazione stellare interferisce con le misurazioni dell'esopianeta TRAPPIST-1b

Nuove osservazioni effettuate dal James Webb Space Telescope (JWST) indicano che il comportamento della stella ospite dell'esopianeta TRAPPIST-1b potrebbe influenzare le misurazioni accurate dell'esopianeta. All’inizio di quest’anno, è stato scoperto che TRAPPIST-1b, un esopianeta roccioso situato a 40 anni luce di distanza, non ha un’atmosfera rilevabile che lo protegga dalla radiazione della sua stella ospite.

Le recenti osservazioni spettroscopiche nel vicino infrarosso del JWST, guidate dall’astronoma Olivia Lim dell’Università di Montreal, suggeriscono che la contaminazione stellare potrebbe provocare false rilevazioni di molecole che non sono effettivamente correlate all’esopianeta. Ryan MacDonald, astrofisico dell'Università del Michigan, spiega che la stella è il fattore dominante nelle osservazioni, influenzando anche gli altri pianeti del sistema.

Le variazioni nella luminosità di una stella causate da macchie stellari e facole possono avere un impatto significativo sugli esami spettroscopici delle atmosfere degli esopianeti. Quando un pianeta extrasolare transita davanti alla sua stella ospite, la luce della stella si attenua leggermente, consentendo agli scienziati di studiare i cambiamenti nello spettro della luce che possono determinare la presenza di molecole specifiche. Tuttavia, le recenti osservazioni rivelano che l’attività stellare, come i brillamenti e altri eventi imprevedibili, possono contaminare i dati spettroscopici.

Per garantire un'interpretazione accurata dei dati, il gruppo di ricerca ha modellato la contaminazione stellare e ha condotto analisi dei dati sia con che senza la contaminazione rimossa. Entrambi i risultati hanno mostrato che lo spettro con TRAPPIST-1b era simile allo spettro senza, confermando i risultati precedenti secondo cui l’esopianeta è privo di atmosfera.

Queste scoperte sono cruciali poiché il sistema TRAPPIST-1 contiene sette esopianeti e tre di loro si trovano nella zona abitabile della stella. Con la consapevolezza che la contaminazione stellare potrebbe influenzare i risultati, gli scienziati possono ora tenerne conto quando studiano questi pianeti potenzialmente abitabili.

Sono necessari ulteriori lavori teorici e/o osservazioni della stella ospite per comprendere meglio il contributo della contaminazione stellare ai futuri spettri di trasmissione.

Definizioni:

– Esopianeti: pianeti che orbitano attorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare.

– Osservazioni fotometriche nel medio infrarosso: misurazioni dell'intensità della luce infrarossa emessa da un oggetto in uno specifico intervallo di lunghezze d'onda.

– Osservazioni spettroscopiche nel vicino infrarosso: analisi dell'interazione tra luce e materia nella gamma del vicino infrarosso per raccogliere informazioni sulla composizione e le proprietà degli oggetti.

– Osservazioni spettroscopiche: Lo studio dell'interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia, utilizzato per determinare la composizione e le caratteristiche degli oggetti analizzando la loro luce emessa o assorbita.

– Contaminazione stellare: interferenza causata da variazioni di luminosità e attività di una stella durante l’osservazione di un pianeta extrasolare.

– The Astrophysical Journal Letters: una rivista scientifica sottoposta a peer review che pubblica ricerche in astrofisica e astronomia.

