L’ultima Superluna del 2023 è destinata a illuminare il cielo notturno

L’ultima Superluna del 2023 abbellirà il cielo notturno venerdì sera, offrendo uno spettacolo magnifico per gli osservatori delle stelle. Conosciuto come superluna, questo fenomeno celeste si verifica quando la Luna è più vicina alla Terra, determinando un aumento della luminosità del 30% rispetto al suo punto più lontano. Di conseguenza, diventa la luna piena più grande e luminosa visibile ad occhio nudo.

Astronomy Ireland ha incoraggiato le persone ad avventurarsi all'esterno e ad assistere a questo maestoso evento, assicurando che lo spettacolo sarà ancora visibile sabato, anche se in misura leggermente minore. David Moore, editore di Astronomy Ireland Magazine, spiega che la luna del raccolto di quest'anno è anche la quarta e ultima superluna del 4, rendendola un evento unico ed emozionante per gli appassionati di astronomia.

Il momento ideale per osservare la superluna è durante il sorgere della luna, che coincide con il tramonto del sole. Questo è il momento in cui l'illusione della luna è più forte, creando un effetto ottico che fa apparire la luna ancora più grande all'occhio umano. Facendo coincidere il sorgere della luna con varie strutture architettoniche, paesaggi naturali o anche con i propri cari è possibile creare fotografie mozzafiato e creative.

La rivista Astronomy Ireland ha chiesto alle persone di contribuire con le loro foto o osservazioni scritte per la pubblicazione in una recensione speciale dell'evento. L'organizzazione spera che persone provenienti da tutto il paese invieranno le loro migliori immagini per essere presenti nel prossimo numero di Supermoon.

In Irlanda, il momento migliore per osservare la luna è venerdì a partire dalle 7:18. Sabato il sorgere della luna è previsto per le 7:31. Non perderti questo straordinario spettacolo celeste: prenditi un momento per apprezzare la bellezza e la meraviglia della superluna finale del 2023.