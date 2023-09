La Luna del Raccolto: una spettacolare delizia celeste

Per molte persone, l’arrivo dell’autunno è segnato dal cambiamento dei colori delle foglie, dalla voglia di spezie di zucca e dal clima accogliente dei maglioni. Tuttavia, gli skywatcher hanno in serbo una sorpresa in più. La luna del raccolto, la conclusione della serie di superlune in quattro parti di quest'anno, abbellirà il cielo notturno giovedì sera.

La luna del raccolto è nota per la sua tonalità arancione e rossa simile a una zucca, sebbene questa non sia una caratteristica unica di questo particolare mese. In effetti, tutte le lune piene appaiono arancioni e ogni anno sperimentiamo un totale di 13 lune piene.

La luna del raccolto di quest'anno avverrà due giorni dopo che la luna avrà raggiunto il perigeo, che è il punto della sua orbita in cui è più vicina alla Terra. Secondo la NASA, la Luna sarà a circa 224,657 miglia di distanza da noi durante la Luna del raccolto, rispetto alla sua distanza media di 238,000 miglia.

Il termine “luna del raccolto” si riferisce alla luna piena che cade più vicina all’equinozio d’autunno, che è l’inizio ufficiale della stagione autunnale. Tradizionalmente, questo sorgere della luna forniva luce extra agli agricoltori che lavoravano fino a tardi nei campi per raccogliere i loro raccolti, da qui il nome “luna del raccolto”.

Oltre al suo significato per gli agricoltori, la luna del raccolto è da tempo fonte di fascino per gli osservatori del cielo. Il suo aspetto straordinario e la vicinanza alla Terra lo rendono un evento celeste memorabile.

Quindi, non dimenticare di alzare lo sguardo al cielo notturno giovedì sera e di assistere alla bellezza della luna del raccolto. È un'occasione perfetta per apprezzare le meraviglie dell'universo e abbracciare la magica stagione autunnale.

Definizioni:

– Luna del raccolto: la luna piena che cade più vicina all’equinozio d’autunno, fornendo luce extra agli agricoltori che lavorano fino a tardi nei campi.

– Perigeo: il punto dell'orbita della Luna in cui questa è più vicina alla Terra.

Fonte:

– Nasa

Immagine crediti:

– Reuters (file)

- AFP