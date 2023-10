Gli osservatori delle stelle si meravigliano dell'ultima Superluna dell'anno

By

Gli osservatori delle stelle di tutto il mondo hanno potuto ammirare uno spettacolo mozzafiato mentre l'ultima superluna dell'anno, conosciuta anche come la "Luna del Raccolto", ha abbellito il cielo notturno giovedì e venerdì. Ciò ha segnato la quarta Superluna di una serie iniziata a luglio. Sfortunatamente, la prossima Superluna non si verificherà prima di settembre 2024.

Una superluna si verifica quando la luna piena coincide con il suo perigeo, che è il punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica. Questo fenomeno astronomico fa sì che la Luna appaia circa il 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto a quando si trova nel suo punto più lontano. La superluna è uno spettacolo affascinante, ma la sua differenza di dimensioni rispetto a una luna piena media può essere difficile da rilevare senza un punto di riferimento, come edifici vicini o elementi del paesaggio.

La precedente Superluna, avvenuta il 31 agosto, è stata un evento straordinario in quanto ha combinato una Superluna con una Luna blu. La "Superluna Blu" è stata la luna piena più luminosa e più grande dell'anno. Questi eventi celesti sono una delizia sia per gli appassionati di astronomia che per gli osservatori occasionali.

L'ultima Superluna è stata chiamata la “Luna del Raccolto” a causa della sua correlazione con l'inizio della stagione del raccolto nell'emisfero settentrionale. Ha fornito uno scenario pittoresco sia agli agricoltori che agli amanti della natura.

Gli osservatori del cielo dovranno ora aspettare pazientemente per un anno intero finché la prossima superluna non farà la sua comparsa il 18 settembre. È interessante notare che nel 2024 sono previste solo due superlune.

