Gigantesca Superluna per illuminare i cieli irlandesi

Stasera gli osservatori delle stelle in Irlanda assisteranno ad uno spettacolo spettacolare mentre l'ultima Super Luna del 2023 abbellisce il cielo notturno. Questo fenomeno si verifica quando la luna piena si trova nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Secondo David Moore, fondatore di Astronomy Ireland, la luna sarà così insolitamente vicina che sarà visibile ad occhio nudo senza bisogno del binocolo.

Oltre ad essere una Super Luna, la luna di stasera è anche conosciuta come Luna del Raccolto. Nei tempi antichi, gli agricoltori utilizzavano il sorgere della luna per determinare il momento migliore per portare i raccolti durante la notte. Questa particolare Harvest Moon sarà circa il 30% più luminosa del solito, aggiungendosi allo spettacolo maestoso.

La luna apparirà circa 15 minuti più tardi ogni notte e dovrebbe sorgere stasera alle 7:31. Moore suggerisce che l'orario migliore per osservare la luna è tra le 7:30 e le 8:00, soprattutto per chi si trova sulla costa sud-occidentale, mentre chi si trova a nord-ovest dovrebbe attendere altri 10 minuti.

Una Super Luna si verifica quando l'orbita della Luna è più vicina alla Terra e allo stesso tempo è piena. Questo raro evento si è verificato tre volte nell'ultimo anno, a luglio, agosto e di nuovo ad agosto. La Super Luna di stasera è ancora più unica poiché Giove sarà visibile anche appena sopra la luna.

Per assistere a questa meraviglia celeste non è necessaria alcuna attrezzatura speciale. La luna sarà abbastanza grande da poter essere vista ad occhio nudo. Tuttavia, se desideri uno sguardo più attento, un telescopio o lo zoom con la fotocamera del tuo telefono possono fornire una visione più dettagliata.

Astronomy Ireland invita le persone a inviare le loro foto della Super Luna di stasera per una possibile pubblicazione sulla loro rivista. Per inviare le tue foto, invia un'e-mail [email protected].

