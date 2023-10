Un'immagine straordinaria rivela le tracce delle stelle all'Osservatorio dell'ESO al Paranal

L'Osservatorio Europeo Australe (ESO) ha condiviso una nuova immagine mozzafiato che cattura le affascinanti scie delle stelle nel cielo notturno. Scattata all'Osservatorio Paranal dell'ESO nel deserto cileno di Atacama, la foto mostra la bellezza della fotografia a lunga esposizione.

L'Osservatorio del Paranal ospita il Very Large Telescope (VLT), che comprende quattro unità telescopi e quattro telescopi ausiliari. In primo piano nell'immagine si può vedere un telescopio ausiliario più piccolo e mobile. Gli astronomi hanno utilizzato una tecnica di lunga esposizione per fotografare il cielo notturno per diverse ore, ottenendo uno straordinario effetto di scia in cui la luce delle stelle sembra formare archi sopra i telescopi dell'osservatorio.

Nell'immagine si possono vedere due laser arancioni brillanti emanati da uno dei telescopi unitari. Questi laser, noti come stelle guida laser, sono essenziali per correggere la distorsione della luce stellare causata dalla turbolenta atmosfera terrestre. Eccitando gli atomi di sodio nello strato superiore dell'atmosfera, i laser creano stelle artificiali che fungono da punti di riferimento per i telescopi terrestri. Ciò consente agli astronomi di compensare la turbolenza atmosferica e ottenere immagini più nitide del cielo.

Funzionari dell'ESO spiegano che i raggi laser sono diretti in direzioni opposte a causa della lunga durata dell'esposizione, durante la quale il telescopio è stato riposizionato per osservare vari bersagli nel cielo. I laser utilizzati erogano una potenza impressionante di 22 watt, circa 4000 volte la potenza massima di un puntatore laser.

La nuova immagine serve a ricordare la rotazione costante della Terra attorno al proprio asse. Mentre di solito percepiamo le stelle come singoli punti di luce, le tracce stellari qui raffigurate catturano il movimento rotatorio del cielo rispetto allo sfondo delle stelle.

In conclusione, l'immagine proveniente dall'Osservatorio dell'ESO al Paranal offre uno sguardo affascinante sull'affascinante bellezza del cielo notturno. Attraverso l'uso della fotografia a lunga esposizione e delle stelle guida laser, gli astronomi navigano nell'atmosfera turbolenta della Terra per catturare immagini più chiare e nitide dei nostri dintorni celesti.

