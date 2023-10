Il giroscopio laser traccia le fluttuazioni della rotazione terrestre in tempo reale

Ricercatori in Germania e Nuova Zelanda hanno sviluppato un giroscopio laser in grado di tracciare con precisione le fluttuazioni della rotazione terrestre quasi in tempo reale. La tecnica è più semplice dei metodi attuali e potrebbe fornire informazioni sui fenomeni che causano le fluttuazioni, come gli spostamenti delle correnti oceaniche.

La rotazione della Terra subisce piccole fluttuazioni nella sua velocità e direzione. Alcune di queste fluttuazioni sono ben comprese, come quelle causate dalle forze di marea della Luna e del Sole. Tuttavia, altri, come quelli legati allo scambio di quantità di moto tra la Terra solida e l’ambiente circostante, non sono ben compresi. Questi effetti possono derivare da eventi climatici come El Niño, che modificano le correnti oceaniche. Misurare queste fluttuazioni nella rotazione terrestre potrebbe rivelare importanti processi nell’atmosfera.

La maggior parte degli studi sulla rotazione comportano la combinazione di dati provenienti da sistemi di navigazione satellitare globale, osservazioni radioastronomiche e rilevamento della distanza laser. Tuttavia, a causa della complessità della combinazione di queste tecniche, è possibile effettuare una sola misurazione al giorno.

Un team di ricercatori dell’Università Tecnica di Monaco ha creato un giroscopio laser in grado di misurare queste minuscole fluttuazioni quasi in tempo reale. Il loro strumento, che può stare in una grande stanza, è costituito da una cavità ottica che guida la luce attorno a un percorso quadrato. I raggi laser vengono inviati attorno alla cavità in direzioni opposte, creando un giroscopio laser ad anello. Una rotazione del giroscopio influenza lo schema di interferenza creato quando i due raggi vengono combinati, consentendo ai ricercatori di misurare le fluttuazioni nella rotazione terrestre.

Il team ha dovuto affrontare diverse sfide nello sviluppo del giroscopio laser. Dovevano assicurarsi che fosse abbastanza sensibile da risolvere variazioni sottili fino a 3 parti per miliardo della velocità di rotazione della Terra. Hanno inoltre dovuto affrontare problemi di stabilità e sviluppare metodi per correggere gli errori introdotti dal diverso orientamento dell'asse di rotazione terrestre.

I ricercatori hanno superato con successo queste sfide e ora possono monitorare la velocità di rotazione della Terra con una risoluzione di pochi millisecondi nell'arco di 120 giorni. Ciò consente loro di monitorare le variazioni della durata della giornata in modo continuo e in tempo reale. Il prossimo obiettivo è estendere ulteriormente la stabilità del giroscopio per catturare l'effetto stagionale dei trasferimenti di quantità di moto.

Questa ricerca fornisce un metodo nuovo e più semplice per misurare le fluttuazioni nella rotazione terrestre, fornendo preziose informazioni sui processi che influenzano il nostro pianeta e la sua atmosfera.

Fonte:

Nature Photonics