Gli antichi anelli degli alberi rivelano una catastrofica tempesta solare

Gli scienziati hanno scoperto le prove di una massiccia tempesta solare avvenuta 14,300 anni fa, che segna il più grande evento di tempesta solare conosciuto nella storia. Analizzando gli anelli degli alberi delle Alpi francesi, un team internazionale di scienziati ha osservato un forte picco nei livelli di radiocarbonio, che è stato determinato essere causato dalla tempesta solare. Questa scoperta solleva preoccupazioni circa il potenziale impatto di un evento simile nei tempi moderni, poiché potrebbe avere effetti devastanti sulla nostra società dipendente dalla tecnologia.

I ricercatori avvertono che una tempesta solare di tale portata oggi potrebbe provocare la perdita delle telecomunicazioni e dei sistemi satellitari, nonché diffusi blackout nelle reti elettriche. Il costo finanziario di un simile evento sarebbe significativo, raggiungendo i miliardi di dollari. Pertanto, comprendere e prepararsi a tali tempeste è fondamentale per proteggere le nostre comunicazioni globali e le infrastrutture energetiche.

Lo studio, pubblicato su Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences della Royal Society, getta nuova luce sul comportamento estremo del Sole e sui rischi che comporta per la Terra. I ricercatori hanno analizzato gli alberi subfossili del fiume Drouzet nelle Alpi francesi meridionali, dove hanno scoperto il picco di radiocarbonio che indicava il verificarsi della tempesta solare. Confrontando questo picco con le misurazioni del berillio trovate nelle carote di ghiaccio della Groenlandia, il team ha confermato che il picco è stato effettivamente causato da una massiccia tempesta solare.

Gli scienziati sottolineano la necessità di studiare ulteriormente le tempeste solari e i loro potenziali impatti al fine di rafforzare la resilienza nei nostri sistemi energetici e di comunicazione. Sottolineano che eventi simili in futuro potrebbero essere catastrofici ed è fondamentale essere preparati e proteggere la nostra infrastruttura da potenziali danni. La scoperta della più grande tempesta solare conosciuta nella storia serve a ricordare la nostra limitata comprensione del comportamento del Sole e dei pericoli che pone alla società sulla Terra.

Definizioni:

– Radiocarbonio: un isotopo radioattivo del carbonio utilizzato per determinare l’età di manufatti e materiali antichi.

– Tempesta solare: un evento causato da perturbazioni sulla superficie del Sole che rilasciano enormi quantità di energia e particelle nello spazio.

– Subfossile: i resti di un organismo che non ha completato il processo di fossilizzazione.

– Berillio: un elemento chimico spesso utilizzato nella ricerca per analizzare i cambiamenti ambientali e climatici.

– Carote di ghiaccio della Groenlandia: cilindri di ghiaccio perforati dalle calotte polari della Groenlandia, che forniscono preziose informazioni sul clima passato della Terra.

Fonti: Philosophical Transactions A della Royal Society: Scienze matematiche, fisiche e ingegneristiche